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Звезды26 января 2023 14:49

Оскандалившийся актер Дмитрий Назаров истерит после увольнения из МХТ

Уволенный Дмитрий Назаров обнародовал детали личной жизни
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Уволенный Дмитрий Назаров вывалил на публику детали личной жизни

Уволенный Дмитрий Назаров вывалил на публику детали личной жизни

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Назаров после увольнения из МХТ имени Чехова привыкает к статусу безработного пенсионера. Правда, дается актеру это нелегко. У него случаются нервные срывы, а на днях он и вовсе закатил истерику.

Дмитрий Назаров еще недавно выступал на театральной сцене и мелькал на экране. Сейчас он сидит без работы. Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский долго терпел скандальные выпады актера, говорил с ним, просил. Но в итоге уволил артиста за его антироссийские высказывания.

Россияне поддержали решение Хабенского, а в адрес Назарова летят нелицеприятные заявления. Народ негодует из-за того, что актер ведет себя подло и даже после увольнения продолжает поливать помоями Родину. От Дмитрия Юрьевича отвернулись и друзья-артисты.

Но сам он и не думает униматься. Продолжает истерить в соцсетях, вываливая на публику очередные опусы. На этот раз артист рассказал, как сейчас складывается его жизнь. Звезда "Кухни" не скрывает, что переживает тяжелый период.

"Мне сосед кричит: «Предатель Родины!»… Сообщения каждый день идут полярные, термин «сволочь» слышу чаще, чем «привет»", - поведал 65-летний Назаров.

Отметим, уволенный актер потерял место не только в театре. Его перестали звать и в новые кинопроекты. От Дмитрия Юрьевича отвернулись не только поклонники, но и коллеги-артисты.

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