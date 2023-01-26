Снимают последнюю рубашку, но не с себя: как помощь Украине разоряет европейские страны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий так и сказал, мы спросим у Европы деньги за поставленную Украине технику. И не где-нибудь в коридоре или в очереди в мужской туалет на ухо Шольцу, а на пресс-конференции. Фото: REUTERS

Знаете ли вы за европейскую солидарность с Украиной. Таки я вам скажу, что вы ничего за нее не знаете. Нет, конечно, все эти красивые слова и громкие завывания, как ревет и стонет Днепр широкий, а ветер, сами понимаете, откуда (спойлер – с севера) ух, какой сердитый. И на фоне этого все жертвуют Киеву танки, снимая последнюю рубашку, если не с себя, то с соседа точно. Португалия готова отдать 4 (четыре - !) танка. Литва делится последним. Нет, не танками. Советами. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас так и сказал, у нас танков нет, дать не можем, но у нас есть мнение о танках. Им и поделимся.

Но глубоко заблуждается тот, кто считает, что это члены одной европейской семьи по-братско-сестрински делятся своим добром с блудным пасынком, да еще не их, а чужим. Нет, известная поговорка, что дружба дружбой, а табачок у каждого свой, а за соседский надобно заплатить – это не просто поговорка, а суровая реальность.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий так и сказал, мы спросим у Европы деньги за поставленную Украине технику. И не где-нибудь в коридоре или в очереди в мужской туалет на ухо Шольцу, а на пресс-конференции. Его напрямую спросили, сможет ли Польша каким-то образом вернуть деньги за переданные Украине вооружения и боеприпасы. А он так прямо и ответил.

- Мы, естественно, будем также обращаться за компенсацией в ЕС… Это будет ещё один жест доброй воли Европейского союза. ЕС должен компенсировать нам эти расходы. Надеюсь на то, что так и произойдёт, — завил глава польского правительства и преминул еще раз обратить внимание на роль Польши в деле "помощи" Незалежной. - В контексте танков Leopard и передачи современной техники защищающей себя Украине Польша снова находится в авангарде: это снова мы организуем помощь, оказываем давление на Германию.

Круговорот денег в природе, страны обращаются за финансовыми компенсациями поставок оружия Киеву в "Европейский фонд мира", который, по идее должен оплачивать вооружение Украины. Средства на конфликт для Украины идут из "фонда мира" – до такого даже Оруэлл не додумался. И деньги даются в кредит под процент. А в сумме это называется "европейской помощью".

Вот только с этим фондом не все так просто. Польша уже поставила Киеву вооружений и боеприпасов на пару миллиардов долларов, если не больше. Во всяком случае, счетов выписала для компенсации на 2,2 млрд евро. А в качестве компенсации получила из "Европейского фонда мира", парам-пам-пам, аж 27 миллионов евро.

- Бюрократия не работает должным образом, процедуры слишком медленные, а масштабы возвращений слишком низкие, – пожаловался на днях на темпы и объемы таких компенсаций постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось.

Впрочем, другие участники "помощи по-европейски" получили еще меньше. Только шесть стран ЕС получили хоть какие-то возмещения, хотя подавали такие документы для компенсации расходов все члены Евросоюза. Греции возместили 7 миллионов евро, Бельгия – 900 тысяч, Португалия – 325 тысяч, Словения - 257 тысяч, а вот Словакия просто богачка – целых 40 миллионов ей отписала Еврокомиссия. Хотя общий объем фонда уже превысил 3, 6 миллиарда евро.

И ведь какая интересная штука получается. "Помогатели и спасители" Украины получают компенсации за поставленную технику в объеме 1-2 процента от затраченного. Но деньги в эту европейскую кубышку складываются из взносов тех же самых стран – членов ЕС. То есть, по факту, их обдирают дважды – они остаются и без оружия, и без денег, которые изначально вносят в фонд. Они хотели под шумок сбросить старье, а на вырученные деньги купить новые вооружения. А сбылось совсем другое, вот это вот все. В общем, как в анекдоте про мужика, который понес топор ростовщику закладывать, а возвращается домой и недоуменно чешет в затылке: "И как это он так здорово все обстроил, что я и денег не получил, и без топора остался, и еще сто рублей должен".

Им обещают, что все понесенные расходы им компенсирует в конечном счете Украина. Рано или поздно. Или то, что от нее в итоге останется. Если останется. И в реальности эти страны фактически разоряют под предлогом помощи Украине.

И это как раз тот случай, когда обещанного им придется ждать не три года, а гораздо дольше. Что-то подсказывает, пока рак на горе свистнет. Но непременно после дождичка в четверг. А другие дни недели даже и думайте предлагать.