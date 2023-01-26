"А потом Зеленский попросит ядерную бомбу?": Даст ли Запад Украине истребители и подлодки

Чем больше западных поставок, тем больше требований у Зеленского и его команды. Фото: REUTERS

Глядя на то, как киевский режим с невероятной наглостью требует от Запада дать ему все больше денег и современных вооружений, в который раз вспоминается жадная старуха из пушкинской Сказки о золотой рыбке. Нескольких миллиардов долларов и евро мало, дайте десятки! И получают. «Джавелины», гаубицы, реактивные системы «Хаймерс», снаряды, амуниция - всего этого недостаточно, нужны тяжелые танки! Со скрипом, но выпросили. Но пуще прежнего борзеют.

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник, публично обзывавший канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за недостаточную, как он считал, военную поддержку Киева, теперь стал заместителем министра иностранных дел «незалежной». И, сообразно должности, ныне требует новых видов вооружений не только от Германии, но и от всей НАТО.

- Поставка танков «Леопард 2» слишком малозначима для победы над Россией, это лишь первый шаг, - заявил он в интервью немецкому телеканалу RTL/NTV. - Нам нужны истребители «Еврофайтер» и «Торнадо», военные корабли, чтобы можно было защитить побережье, у нас очень длинная береговая линия. Нам также понадобятся подводные лодки, чтобы предотвратить опасность новой атаки со стороны моря. Уверен, что на безопасность стран НАТО это никак не повлияет.

Можно было бы в ответ на эту эскападу покрутить пальцем у виска, ведь такие поставки будут означать начало масштабной и открытой борьбы НАТО с Россией. В кабинах самолетов будут сидеть натовские пилоты, обслуживанием машин на земле займутся натовские техники. Потому что подготовить для этих целей украинских специалистов невозможно даже за год. Однако в западных экспертных кругах уже принялись осторожно обсуждать возможность передачи Киеву боевых самолетов. «Разговоры с более чем полудюжиной западных военных чиновников и дипломатов подтверждают, что внутренние дебаты о поставках Украине реактивных истребителей ведутся», - только что сообщило американское издание Politico. «Там есть красная черта, но прошлым летом красной чертой были «Хаймерс», и она сдвинулась. Потом она была на танках, и теперь тоже смещается», - цитирует газета одного из американских дипломатов, пожелавшего остаться неназванным.

В Москве не раз заявляли, что любая западная военная техника, оказавшаяся на Украине, станет законной целью для российских Вооруженных сил. Но уничтожать ее предпочитает почему-то именно на фронте, а не в момент пересечения границ с натовскими странами или транспортировки на позиции. Вот на Западе потихонечку и осмелели, стирая тряпкой наши «красные линии».

На пресс-конференции в среду американские журналисты спросили координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, воспринимает ли Вашингтон всерьез предупреждения российской стороны.

- Мы не воспринимаем то, что они говорят, пренебрежительно, - заявил чиновник. - Угрожают ли передаваемые танки русским солдатам? Можете обсудить, что это так. Но русским солдатам на Украине, а не России, собственно.

Лукавит Кирби. Западное оружие, используемое против нас, угрожает нашим гражданам, нашим интересам, а, значит, и всей стране. США недвусмысленно дали понять, что намерены нанести России стратегическое поражение и игнорируют реальность. Поэтому все разговоры о «красных линиях» надо оставить в прошлом. И бить наотмашь.

Тем более, что и на самом Западе после года прилежного исполнения роли Золотой рыбки, ублажающей все прихоти киевского режима, многие начали прозревать. Экс-депутат Европарламента, француз Флориан Филиппо, с негодованием обрушился на президента Украины.

- Сейчас Зеленский требует от Запада истребители и дальнобойные ракеты. Потом он захочет наш ядерный арсенал, что ли?! - написал Филиппо в соцсетях. - Сколько еще мы будем следовать за этим сумасшедшим? До ядерной мировой войны?!

Заполучить в руки атомную бомбу - голубая мечта Зеленского. И у него хватит наглости когда-нибудь потребовать и это. Ну ладно сам в итоге останется у разбитого корыта, гораздо страшнее, что эту судьбу он прочит и всему миру.

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