В Кузбассе открылся первый исправительный центр для работы осужденных на производстве

В Кузбассе открылся первый при предприятии исправительный центр для работы осужденных. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе появился первый исправительный центр для работы осужденных на производстве. Трудовая площадка организована при заводе по выпуску железобетонных изделий «Кемеровский ДСК». В день открытия ее посетили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, заместитель министра юстиции России Всеволод Вуколов и врио заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Алексей Гиричев.

Производство для осужденных при «Кемеровском ДСК» создано в рамках поручения президента РФ по обеспечению в каждом регионе не менее 400 рабочих мест в исправительных центрах. Это новый формат перевоспитания людей, преступивших закон. В такие центры попадают осуждённые, отбывающие срок в исправительной колонии. Здесь они живут до окончания срока наказания, но уже не изолируются от общества. Центр на практике воплотил систему пробации освободившихся из заключения, о которой многие годы говорят в России.

«Программа исправительных центров по Кузбассу в прошлом году перевыполнена: в целом в 2022 году на территории региона создано 475 мест для отбывания наказания в виде принудительных работ, - рассказал губернатор Сергей Цивилев. - Программа будет продолжаться, у нас запланированы новые объекты строительства. Задача - сделать исправительный центр на всей этой промышленной зоне и с пользой для региона помочь в социализации людям, готовящимся к освобождению из мест лишения свободы».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев считает создание трудовых центров для осужденных важным условием их социализации. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Власти Кузбасса не только перевыполняют поставленные президентом задачи по трудовой адаптации осужденных, но и решают таким образом исторически сложившиеся проблемы региона. Еще в советские времена в Кемеровской области было сконцентрировано большое количество исправительных учреждений. Освободившись, заключенные зачастую не торопятся покидать Кузбасс. Это приводит к обострению многих социальных проблем: случаются рецидивы преступлений, распространяются туберкулез и ВИЧ-инфекция. С помощью системы УФИЦ в регионе пытаются ресоциализировать таких осужденных и вернуть их к нормальной жизни.

Завод «Кемеровский ДСК», участник нацпроекта «Производительность труда», предоставил под исправительный центр неиспользуемое здание компании. В бывшем заводоуправлении оборудовали общежитие для осужденных. В здании есть все необходимое для комфортного проживания, в том числе столовая и тренажерный зал. Помещения оснастили системами слежения и безопасности. В здании установлено видеонаблюдение и пожарная сигнализация с системой дымоудаления, выведенная на пульт МЧС. В 2023-2024 годах при «Кемеровском ДСК» будет построено еще два общежития по 200 мест каждое. В них будут жить осужденные женщины. До конца марта УФИЦ на 162 места будет открыт на еще одном предприятии региона - КАО «Азот».

Заместитель министра юстиции Российской Федерации Всеволод Вуколов высоко оценил работу главы Кузбасса Сергея Цивилева по созданию трудовых центров для социализации заключенных.

«В сотрудничестве с Кузбассом мы достигли очень неплохих результатов. На сегодняшний день можно сказать, что поручение президента в регионе перевыполнено, мы видим большую тенденцию к развитию. Вчера Госдума во втором чтении приняла закон о пробации, который предусматривает ресоциализацию гражданина. Когда человек выходит из исправительной колонии, он трудоустраивается в соответствии с индивидуальной программой, ему будут оказаны социальные, медицинские, образовательные услуги. Надеемся, что этот закон будет частью большой работы», - рассказал Всеволод Вуколов.

Участники встречи осмотрели оборудование завода, процесс производства свай, изделий из металлопроката и паллет. По мнению врио заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Алексея Гиричева, работа осужденных на производстве имеет большое социальное значение.

«Мы на практике реализуем возможность ресоциализации и социальной адаптации людей, которые пробыли в условиях лишения свободы. Люди получают возможность восстановить профессиональные навыки, вернуться к стабильному честному заработку, восстанавливают навыки формирования собственного бюджета, социальные связи. Есть примеры, когда после окончания срока бывшие осужденные остаются на предприятиях, причем находятся в числе передовиков», - подчеркнул Алексей Гиричев.

Решение о том, сможет ли осужденный вместо отбывания наказания в колонии трудиться на производстве, принимает суд. При этом учитывается целый комплекс факторов – от поведения заключенного до его характеристик.

Производство для осужденных при «Кемеровском ДСК» создано в рамках поручения президента РФ по обеспечению в каждом регионе не менее 400 рабочих мест в исправительных центрах. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вакансии для освободившихся

В 2022 году в центры занятости населения Кузбасса пришло свыше 5,9 тысяч запросов и уведомлений от учреждений, исполняющих указание о трудовом устройстве освобождающихся граждан. Центры занятости направляют в учреждения исполнения наказаний информацию о вакансиях и профессиях, пользующихся спросом. Кузбасские специалисты по трудоустройству также проводят выездные консультации для людей, готовящихся выйти на свободу. В прошлом году центры занятости региона провели 156 таких мероприятий.

С 2020 года в регионе искать работу освободившимся из мест заключения помогают новые технологии. В учреждениях ФСИН установлены специальные терминалы, с помощью которых можно узнать самую свежую информацию о вакансиях. На сайте «Работа в России» публикуются данные о рабочих местах по Кузбассу и другим регионам, информация обновляется ежедневно.

Кроме того, организовано обучение по самым востребованным профессиям: на рынке труда всегда нужны водители, трактористы, электрогазосварщики, машинисты насосных установок, машинисты бульдозера и швеи. Предприятия, предоставляющие рабочие места освободившимся из мест заключения, могут получить субсидии из областного бюджета. Работодателям компенсируют затраты по оплате труда новых сотрудников, а также доплату наставнику.