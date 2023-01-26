Режиссер Карен Шахназаров: Устраивать охоту на ведьм опасно — расколем общество

Режиссер Карен Шахназаров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ГДЕ КИНО О ДОНБАССЕ?

- Карен Георгиевич, скоро выходит ваш фильм «Хитровка». Цитирую: «Комический детектив, триллер, основанный на рассказах Владимира Гиляровского и Артура Конан Дойла. Главные действующие лица – Гиляровский и Станиславский». Лихо закручено..

- Получается забавная картина - то, что зритель любит, с хорошим финалом. Там и драки, и погони... Но в кино люди суеверные. Когда фильм в процессе производства, мы стараемся о нем не говорить.

- Вот и вы, Карен Георгиевич, туда же - снимаете игровое кино. А Захар Прилепин тем временем сильно огорчается – где фильмы «про Спецоперацию, про Моторолу»? Мол, режиссеры к ним даже не приступали – «как черти от ладана бегут». Вы чувствуете, в какое время вы запускаете свой фильм?

- Чувствую. Но мне кажется, что как раз сегодня нужно развлекательное кино. Я разные фильмы делал. И «Город Зеро», и «Цареубийца», и «Курьер». В то же время - «Мы из джаза». Кино должно быть разным. И про Донбасс нужно снимать, и позволить зрителю отдохнуть. Напомню, что во время Великой Отечественной, кроме замечательного «Два бойца», были и такие, как «Беспокойное хозяйство».

КАК СТАЛИН ЗАКАЗАЛ ПЬЕСУ С КРИТИКОЙ ГЕНЕРАЛОВ

- Вы сейчас видите современные «Два бойца»? Кто-то уже работает над ним?

- Нет, не видно. Но в СССР «Два бойца» не просто так появились. Вызвали режиссера Лукова и сказали: нужна такая картина, напишите такой сценарий. Я не исключаю, что этим занимался лично Сталин. Вы знаете, как появилась пьеса «Фронт»? Интереснейшая история, которую надо ставить в современных театрах. Петр Корнейчук написал по личному заказу Сталина пьесу, которая критиковала… часть высшего офицерского состава Красной армии. Большая часть генералитета была категорически против постановки. Генерал Тимошенко написал Сталину письмо, предлагая эту пьесу не ставить. Там поднимались армейские проблемы – в частях, дескать, слабая разведка, плохая связь.

Представляете? И пьеса была выпущена в 1942 году! Причем, сначала была опубликована в газете «Правда». На первой странице! Что вообще удивительно.

- Еще до постановки?!

- Именно. По настоянию Сталина. А потом пошла по многим театрам страны, ее экранизировали. Это был период, когда у Сталина были большие претензии к генералитету. Но так как он уже не мог прибегнуть к методам 1937-го года, он заказал и продвинул эту резкую пьесу. Думаю, такие фильмы как «Два бойца» тоже проходили личную цензуру генералиссимуса. Скажу больше – вы думаете, что все советские режиссеры «сталинского кино» были большими сторонниками его идей? Разные люди были. Но когда ставилась задача - делали это талантливо.

- А сейчас, выходит, заказа нет?

- Я о нем не слышал.

- Почему?

- Идея не сформулирована.

- То есть найти режиссера - не проблема, приказать – не проблема. Проблема сформулировать идею?

- Именно!

- Но глядя на наших рьяных спикеров в телевизионных ток-шоу, впечатление – они-то идею давно нашли.

- Когда я слушаю моего друга Захара Прилепина, я думаю, что он, как любой большой художник, еще и большой идеалист.

ЗАПРЕТИМ «МИМИНО», «НЕ ГОРЮЙ»?

- Идет обсуждение - как поступать с фильмами, в которых снимались актеры, уличенные в теперь «предательстве» и «дискредитации армии»?

- Здесь важно не наломать дров. В любом случае, устраивать охоту на ведьм – опасная история. Это может породить раскол в обществе. Одно дело – когда речь идет о тех, кто сотрудничает с противником впрямую. Другое – когда актер просто высказался. Пусть неудачно, глупо, но это его убеждения. Завтра он может их поменять. И вырезать его из фильмов? Как это?

Недавно умер Вахтанг Кикабидзе, известный своими жесткими антироссийскими заявлениями. И что - мы вырежем Кикабидзе из «Мимино»? Запретим «Не горюй!» Это же фильмы патриотичные, про дружбу народов!

- Вы заметили, как горячо клеймят артистов, уехавших заграницу?

- На мой взгляд, слишком много внимания. Во-первых, актеров из них не так много. Смольянинов* этот ужасно высказался. Мне звонят журналисты: прокомментируйте. Я им говорю: не хочу себя возвеличивать, но все-таки кто такой Смольянинов*? Зачем мне его рекламировать?

УКРАИНЦЕВ НАДО ПЕРЕУБЕДИТЬ

- Карен Георгиевич, вы как-то заметили: «Главная проблема, которая сейчас гложет русскую интеллектуальную элиту - мы еще до конца не понимаем, едины мы с украинским народом или нет. Если послушать наших политологов, там – кто во что горазд. Кому-то надо взять Львов и Одессу, кому-то – нет».

- Президент сформулировал весьма точно: мы защищаем народ Донбасса от нацистов. И мы хотим демилитаризации и денацификации Украины. Но с другой стороны, в нашем политологическом пространстве, на мой взгляд, какая-то каша. Кто-то хочет присоединить Украину целиком. Кто-то считает, что мы с украинцами – один народ… Хотя мое мнение - украинский народ есть. Сам по себе. Да, он родственный, близкий нам, одного корня, но все-таки существует.

- Почему украинцы все-таки решили податься на Запад?

- Надо подумать - как их переубедить. У нас принято Ленина критиковать, а Владимир Ильич быстро Украину переубедил. Он предложил конкретную вещь – землю. И большая часть украинских крестьянских масс, которые возглавляли такие персонажи, как Махно, перешла на сторону советской власти. Надо что-то предложить.

КАКОЕ БУДУЩЕЕ У РОССИИ

- Карен Георгиевич, а какое будущее у самой России?

- Социалистическое. У меня в этом нет сомнений. И опыт Китая показывает, что социализм успешно действует. Понятно, что у нас сразу вспоминают советскую модель, но социализм большой – в нем много дорог.

- Вы сказали, что спецоперация будет иметь очень глубокие, далеко идущие последствия. Что, даже будет запущен мощный процесс обновления.

- Да, это уже происходит. Многое меняется. Без этого невозможно выиграть.

Идет речь о серьезных и нужных изменениях в экономике и в политике. То, что нас отключили от Запада – большая перемена. Мы не понимаем пока этого, но у нас абсолютно новое состояние. И на мой взгляд, полезное. Наконец-то мы можем заняться собой и построить такую страну, какую хотим.

*признан Минюстом иностранным агентом