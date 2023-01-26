Владимир Путин: многие страны уклоняются от расследования холокоста

Владимир Путин принял в Кремле главного раввина России Берла Лазара и президента Федерации еврейских общин Александра Бороду. Фото: REUTERS

Ежегодно 27 января во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В преддверии этой скорбной даты Владимир Путин принял в Кремле главного раввина России Берла Лазара и президента Федерации еврейских общин Александра Бороду.

Российский лидер сел с гостями за тот же безразмерный овальный стол, где принимал европейских политиков. Но если того же Макрона сажали далеко - на противоположной стороне - то раввины разместились гораздо ближе.

- Из всех уничтоженных нацистами евреев большинство как раз были гражданами Советского Союза, и это наша общая боль, - начал разговор Владимир Путин.

Российский лидер прямо заявил, что Россия не забудет холокост – для таких преступлений нет срока давности.

- Вы знаете нашу позицию сегодня. Она заключается в том, что мы категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности. Делаем это и проводим такую политику, чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось, - заверил Путин.

Президент напомнил, что наши следователи и прокуроры до сих пор занимаются расследованиями преступлений нацистов времен войны. Причем не только против евреев, а вообще против людей всех национальностей.

- К сожалению, под различными предлогами многие страны уклоняются от солидарной работы в этой важнейшей сфере, - заключил российский лидер.

Берл Лазар в ответ отметил, что во время холокоста погибло 6 млн евреев:

- Для нас эти страдания страшны и сегодня. Каждый год, когда мы вспоминаем эти события, всё время говорим: «Больше никогда», - сказал главный раввин России. - Огромное Вам спасибо за всё, что Вы делали, делаете. Тем более сегодня в России евреи чувствуют себя действительно комфортно.

Что касается, спецоперации, то Лазар заявил, что еврейская община готова сделать «все, чтобы нашлись какие-то мирные решения».

- Мы все понимаем, что мы все дети единого Бога, и наше желание – чтобы все дети жили в братстве, взаимопонимании, в дружбе, чтобы люди действительно уважали друг друга, - отметил он.