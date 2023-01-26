1 миллиард рублей для безработных: Мишустин рассказал о мерах поддержки жителей новых территорий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство распространит меры социальной поддержки на новые российские территории. Так, в новых регионах России будет действовать особый порядок установления среднего прожиточного минимума. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Размер прожиточного минимума используется для расчета объема помощи, в том числе единого пособия нуждающимся семьям, которое введено с 1 января.

- В этих четырех российских субъектах его будут получать беременные женщины, а также семьи, в которых воспитываются дети до 17 лет, - отметил Мишустин.

Пенсии для жителей новых территорий с 1 марта будут назначаться по заявлениям в соответствии с российскими нормами. Такой законопроект подготовлен правительством. При этом сами пенсии и надбавки к ним будут индексироваться по общероссийским правилам.

Мишустин пояснил, что у многих жителей новых территорий сейчас нет возможности подтвердить свой заработок и стаж, предоставив документы от работодателей или государственных и муниципальных органов. В таких ситуациях им будут помогать специально созданные межведомственные комиссии, которые проследят за тем, чтобы права граждан были защищены.

Новые российские субъекты также будут включены в систему обязательного социального страхования . Это гарантирует их жителям оплату больничных, а также выплату пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет, которые раньше не предусматривались в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Премьер также рассказал, что со следующего года жители новых регионов смогут заключать социальный контракт с государством.

Как рассказал Мишустин, более 1 млрд. рублей будет направлено на выплаты пособий по безработице жителям новых регионов.

- Все эти виды поддержки помогают людям преодолеть непростую материальную ситуацию и должны предоставляться в полном объеме и в срок, - отметил Мишустин.