Названы ТОП-10 самых удачливых регионов России

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рейтинг составлен по результатам первого новогоднего розыгрыша лотереи «Мечталлион».

Билеты «на удачу» покупают практически во всех регионах нашей страны, а вот выигрывают по-крупному, как оказалось, далеко не в каждом. Эксперты компании решили выяснить, кому фортуна улыбается чаще всего. После первого новогоднего розыгрыша лотереи «Мечталлион» 271 человек в 68 регионах России стали миллионерами. Больше всего выигрышей выпало на Подмосковье – там появился 21 миллионер. Более того, один из жителей Московской области выиграл суперприз - 100 миллионов рублей.

Свой статус «города миллионеров» подтвердила Москва: на долю ее жителей выпало 13 крупных выигрышей. Столица заняла в рейтинге второе место. Далее места в списке регионов-«счастливчиков» распределились следующим образом: Ленинградская область (11 миллионеров), Краснодарский край (11 крупных выигрышей), Республика Башкортостан (11), Новосибирская область (10), Красноярский край (9), Саратовская область (7), Кировская область (6), Ставропольский край (6).

Еще по 5 миллионеров в январе 2023 года появилось Кемеровской, Ростовской, Омской областях, Удмуртии и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Эксперты назвали и регионы, в которых миллионеров не прибавилось. В их числе - Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Томская и Ивановская области, Чечня и другие. Совсем без призов они не остались - около 233 тысяч билетов в этих регионах оказались счастливыми, а общая сумма выигрышей не превысила 30 миллионов рублей.

Продажи билетов, которые принесли выигрыш в 1 млн рублей, в партнерских каналах распределились следующим образом: 184 шт. – в Почте России, 49 – в «Магните», 15 – в «Красном и Белом», 2 – в «Дикси».

Всего в первом новогоднем розыгрыше «Мечталлиона» выиграли около 4 миллионов билетов. Их владельцы, следившие за результатами лотереи в эфире Первого канала, разделили между собой общий призовой фонд в 868 миллионов рублей.