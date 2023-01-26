Нелли Кобзон Фото: Борис КУДРЯВОВ

72-летняя Нелли Михайловна обратиться к столичным медикам за помощью. Как написали в анонимных Телеграм-каналах, вдову Иосифа Кобзона госпитализировали в отделение хирургического лечения сложных нарушений. Все сразу забеспокоились. Рассказываем, что случилось с Нелли Кобзон.

Свежие новости о состоянии вдовы Кобзона на 26 января 2023 года:

Мы позвонили сестре Иосифа Давыдовича – Гелене Михайловне Кандель.

- У каждого есть возрастные нарушения, поэтому надо проверяться. Мы вместе с Нелли решили пройти обследование, - сказала золовке Нелли Кобзон. - Обследовались во вторник. А в четверг уже написали, что Нелли попала в больницу… Беспокоиться нет оснований. Она позавчера была на концерте Юрия Башмета. Вчера была в клубе. Только что вернулась из Испании. Ну разве больной человек будет разъезжать?

Мы просто за собой следим, чтобы все было стабильно. Надо проверять давление, щитовидку, желудок. Это нормально. Она обратилась к хорошему доктору, другу семьи.

- Может быть, это последствия ковида. Он дает разные осложнения…

- Возможно. Нелли три раза переболела ковидом. Она принимала лекарства. Поэтому надо проверить желудок. Любые лекарства наносят вред желудку. Вот мы и проверяемся.

Напишите, пожалуйста, что с Нелли всё хорошо. И оставьте её в покое.