Региональные отделения Союза машиностроителей помогут в обеспечении потребностей участников спецоперации

Для этого, в том числе, будут организованы встречи инженеров и конструкторов со специалистами, эксплуатирующими технику. А на базе предприятий, которые входят в Союз машиностроителей России (СоюзМаш — прим.), будут проводить мониторинг качества производимой военной продукции, сообщил по итогам онлайн-совещания с председателями реготделений СоюзМаш глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, который координирует в рабочей группе по вопросам СВО темы мобилизационной подготовки экономики.

Политик отметил, что в адрес группы поступают запросы о качестве поставляемой техники, необходимости ее модернизации, своевременном ремонте для бесперебойного обеспечения фронта.

«Региональные отделений Союза машиностроителей России будут следить за тем, как меняется качество производимой военной продукции и насколько обновленные ее функции соответствуют нуждам фронта. Например, мы видим, как улучшились эксплуатационные характеристики танка Т-90 в его последних модификациях, насколько эффективнее стал модернизированный Ка-52», — пояснил Владимир Гутенев.

В ближайшее время в регионах пройдут встречи с конструкторами, технологами и специалистами, кто непосредственно эксплуатирует вооружение.

«В частности, такое совещание пройдет в Самарской области, где мы обсудим совершенствование вооружения и техники исходя из запросов военных и выявленных особенностей эксплуатации на линии фронта при противодействии технике противника. Также планируем выехать в приграничные территории, встретиться со специалистами ремонтных подразделений, обсудить с ними все вопросы в рабочем порядке. Реальные предложения по совершенствованию военной техники, основанные на боевом опыте, позволят сберечь жизни наших ребят», — заключил Владимир Гутенев.

Напомним, по распоряжению Президента была создана парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В ее состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Рабочая группа будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.

Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодёжи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.

Внутри группы созданы шесть подгрупп по основным направлениям. Это развитие мобилизационных мощностей, мобилизационный учёт граждан, материально-техническое обеспечение участников СВО, поддержка членов их семей и военно-патриотическое образование и воспитание граждан, законодательное обеспечение деятельности рабочей группы. Их возглавят соответственно председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв, вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-Оол, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв, вице-спикер Госдумы, глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин.