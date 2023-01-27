Анекдоты: Доллар - это финансовая пирамида! Там эта пирамида даже на купюре нарисована

Чтение книг очень неестественный процесс: часами смотришь на мертвую измельченную древесину и галлюцинируешь!

* * *

- Саша, мы не подходим друг другу, извини.

- Ты тоже считаешь, что ты меня недостойна?

* * *

- Месяц не сидела за рулем, наконец села... Все на дороге орут, руками машут. Соскучились, черти!..

* * *

У свидетелей Иеговы было бы намного больше сторонников, если бы свой разговор они начинали со слов:

- У нас есть литр водки. Не хотите поговорить о Боге?

* * *

Сегодня стало известно, что размер взятки в РФ за год вырос в три раза. Так что если у вас есть взятка, то вы разбогатели.

* * *

Слово мужчины - это слово твердое и непоколебимое. Если он сказал «завтра», то его решение не меняется. И не надо переспрашивать его каждый день.

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Маленькие хитрости. Приклеенный к столу планшет хорошо помогает воспитанию у ребенка усидчивости.

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Муж учительницы литературы, работающий в уголовном розыске, случайно прочитал сочинение Вовочки «Как я провел летние каникулы» и раскрыл три глухаря.

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Мужик поздней ночью возвращается домой. Жена грозно спрашивает:

- Где ты был?

- На репетиции.

- Не верю!

Так любила прикалываться над своим мужем, знаменитым режиссером Станиславским, его жена.

* * *

Разговор двух психиатров:

- Как вы думаете, коллега, разговаривать с кошкой - это паранойя или еще не совсем?..

- Это не паранойя. Паранойя - это когда боишься при кошке лишнее сболтнуть.

* * *

Канадцы офигели - назначили врача министром здравоохранения, сельхозминистром - фермера, министром науки - доктора наук.

Никакой фантазии у людей.