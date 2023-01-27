Анекдоты: Доллар - это финансовая пирамида! Там эта пирамида даже на купюре нарисована

Чтение книг очень неестественный процесс: часами смотришь на мертвую измельченную древесину и галлюцинируешь!
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- Саша, мы не подходим друг другу, извини.
- Ты тоже считаешь, что ты меня недостойна?
* * *
- Месяц не сидела за рулем, наконец села... Все на дороге орут, руками машут. Соскучились, черти!..
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У свидетелей Иеговы было бы намного больше сторонников, если бы свой разговор они начинали со слов:
- У нас есть литр водки. Не хотите поговорить о Боге?
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Сегодня стало известно, что размер взятки в РФ за год вырос в три раза. Так что если у вас есть взятка, то вы разбогатели.
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Слово мужчины - это слово твердое и непоколебимое. Если он сказал «завтра», то его решение не меняется. И не надо переспрашивать его каждый день.
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Маленькие хитрости. Приклеенный к столу планшет хорошо помогает воспитанию у ребенка усидчивости.
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Муж учительницы литературы, работающий в уголовном розыске, случайно прочитал сочинение Вовочки «Как я провел летние каникулы» и раскрыл три глухаря.
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Мужик поздней ночью возвращается домой. Жена грозно спрашивает:
- Где ты был?
- На репетиции.
- Не верю!
Так любила прикалываться над своим мужем, знаменитым режиссером Станиславским, его жена.
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Разговор двух психиатров:
- Как вы думаете, коллега, разговаривать с кошкой - это паранойя или еще не совсем?..
- Это не паранойя. Паранойя - это когда боишься при кошке лишнее сболтнуть.
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Канадцы офигели - назначили врача министром здравоохранения, сельхозминистром - фермера, министром науки - доктора наук.
Никакой фантазии у людей.