Ольга Кабо: Я не хочу быть 17-летней

Лошади - давняя страсть актрисы. У нее даже свой жеребец есть, знаменитой тракененской породы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В своем первом фильме «И повторится все…» Ольга Кабо снялась в 15. После этого захотела стать актрисой. Бросила английскую спецшколу и перешла в литературно-театральную, после которой поступила во ВГИК в мастерскую Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой. В юности она много снималась. И говорит, что профессия актрисы - это птица счастья, которую она поймала и никогда уже не отпустит.

Накануне дня рождения актриса встретилась с журналистами и рассказала, как будет отмечать круглую дату. В этот день она возвращается из Новосибирска, где играла в спектакле «Мастер и Маргарита». Поэтому вечер хочет провести со своими близкими. А на следующий день - на съемки фильма «Без рук». Эта криминальная драма написана по мотивам реальной истории. «КП» писала о трагедии, случившейся несколько лет назад в Подмосковье. Молодой женщине Маргарите Грачевой ревнивый муж отрубил кисти рук, заподозрив ее в измене. Свою историю Рита описала в книге «Счастлива без рук». Кабо будет играть маму главной героини - Инну Шейкину, которая помогала дочери вернуться к нормальной жизни.

- Для меня Маргарита Грачева - пример удивительной стойкости и любви к жизни, - говорит Ольга. - Когда готовилась к роли, пыталась представить себя на месте Инны. Какие эмоции испытала она. Самое страшное для любой матери, когда несчастье случается с ребенком.

- Ольга, как вам удается так хорошо выглядеть и не меняться с годами?

- Специалисты-косметологи помогают мне восстанавливаться после работы. Уже 30 лет нахожусь в одном весе. Если немного поправляюсь, стараюсь сразу скинуть лишнее, хотя поесть люблю, особенно пельмени и торт наполеон. Но потом… несколько дней надо попить соки и смузи. Стараюсь не концентрироваться на негативе, который ничего не дает, кроме морщин. Люблю своих близких: своих детей, обожаемую маму, друзей… Люблю своих кинородителей. В комедии «Миллион в брачной корзине» моим кинопапой был Александр Ширвиндт, а киномамой - Софико Чиаурели.

- Чем занимаются ваша дочь Татьяна и сын Виктор?

- Таня окончила Академию хореографии при Большом театре, потом - балетмейстерский факультет ГИТИСа с красным дипломом. Но неожиданно поступила в МГУ на факультет психологии. Она интересный, глубокий человек, который не пошел моим путем. Это ее выбор, я его приняла. Сын Виктор еще учится в школе.

- Вы много работаете, хватает ли времени на хобби?

- Свободное время стараюсь провести с родными. Что касается хобби, с юности занимаюсь выездкой. Общение с природой, с животными - лучшая для меня разрядка, хотя, когда садишься на лошадь, расслабляться нельзя. Выездкой занимается и мой сын. Каждую неделю стараемся съездить на конюшню. У меня там стоит жеребец тракененской породы, который всегда встречает меня радостным ржанием. Еще люблю кататься на коньках, путешествовать.

- Как вы относитесь к пластическим операциям?

- Я против тотального изменения своей внешности. Против чрезмерного увлечения филлерами и пластикой. Надо за собой ухаживать, но при этом оставаться собой. Конечно, есть возрастные изменения, и я не выгляжу на 17 лет. Но мне и не хочется быть 17-летней. 55 лет - прекрасный возраст. Две пятерки - возраст отличников!

5 ее фильмов:

- «Приключения Квентина Дорварда» (1988)

- «Сирано де Бержерак» (1989)

- «Комедия о Лисистрате» (1989)

- «Мушкетеры 20 лет спустя» (1992)

- «Крестоносец» (1995)