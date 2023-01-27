Сергей Шнуров избавился от Зои, с которой громил Собчак и питерские власти

Сергей Шнуров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Недолго музыка играла: Сергей Шнуров избавился от проекта "Зоя" с солисткой Ксенией Руденко, которую представил публике полтора года назад как "проект на миллион долларов". Как выяснил сайт KP.RU, 25 января музыкант вышел из состава учредителей ООО "Зояпродакшн", оставив группу на товарища по бизнесу - московского ресторатора Илью Эстерова.

Между тем, обещанного Шнуровым прорыва, как, например, у "Ленинграда", с "Зоей" не случилось. Миллионных гонораров, да еще и в валюте, голосистой брюнетке так и не предложили, а официальная бухгалтерия группы и вовсе демонстрирует печальный итог: за 2022 год "Зоя" не заработала ни копейки, убытки составили 25 тысяч рублей.

Хотя на YouTube, отключенном от монетизации, группа за последний год успела навести шороху. Шнуров с Руденко "мочили" за мусор в городе питерские власти (многие тогда подозревали, что по заказу), пели про иноагентов, санкции для олигархов, эмиграцию... Одним словом, всегда были на острие повестки, штампуя простенькие клипы по два раза в месяц и собирая по несколько миллионов просмотров на каждый. А самым скандальным получился хит, посвященный Ксении Собчак, где бывший друг обвинил ведущую не только в инфоцыганстве, но и в нагулянном от любовника ребенке... Причем, все эти пакости автор текста Сергей Шнуров исполнил голосом своей фаворитки.

- Я не боялась, что мне "прилетит" за эту песню. У меня, как говорила Алла Борисовна, есть ластик, которым я стираю всякие гадости, хейт и прочее, - лишь отмахнулась тогда от скандала Ксения Руденко.

А вот в Шнурове, которого солистка называла исключительно Сергеем Владимировичем, она видела непререкаемый авторитет и по-отечески заботливого наставника, с которым рассчитывала на долгое сотрудничество. Однако, что-то пошло не так...

Тем временем, официальных комментариев по поводу сольного плавания "Зои" от Шнурова пока нет: ни сам музыкант, ни его пиарщик на звонки KP.RU так и не ответили.