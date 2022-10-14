За что Владимир Высоцкий не любил фильм «Служили два товарища» Фото: кадр из фильма

Мы решили вспомнить любопытные факты об этом фильме. Зрители любят его. И пересматривают по многу раз. В нем сыграл одну из первых ролей в кино Олег Янковский. Многие запомнили песню «Служили два товарища, ага…» на стихи поэта Абрама Арго. Она, в хорошем смысле, прилипчивая.

Идея снять фильм о Гражданской войне, с ее революционной романтикой и героизмом людей, искренне веривших, что «лет через десять голодных вообще не будет», принадлежала режиссёру Евгению Карелову. Кстати, в середине 50-х вышла повесть «Служили два товарища» писателя Анатолия Кучерова. К сюжету фильма она не имеет никакого отношения.

Сценарий о двух красноармейцах - Андрее Некрасове и Иване Корякине, которым поручают опасное, но важное задание - на кинокамеру снять с аэроплана расположение вражеских войск, написали Юлий Дунский и Валерий Фрид. Во многом сюжет не придуманный, а написанный по реальным историям. В работе на сценарием помогал даже отец Фрида, который в годы Гражданской войны был военврачом. И потом Валерий Фрид сыграл в фильме доктора Семёна Марковича (прототипом которого был его отец).

На «Мосфильме» сценарий одобрили, а вот с подбором актеров возникли трудности.

В роли Ивана Корякина — боевого командира, разжалованного в рядовые, режиссер собирался снимать Георгия Юматова. Но худсовет эту кандидатуру отклонил - Юматов сильно выпивал, из-за чего попал в «чёрный список». Не сразу одобрили актера Ролана Быкова. Руководство киностудии считало, что во внешности Быкова не было ничего героического. Но Карелов Быкова отстоял. Роль Андрея Некрасова исполнил Олег Янковский. Его старший брат Ростислав Янковский сыграл в фильме белого офицера - полковника Васильчикова.

Роль белогвардейского поручика Александра Брусенцова, который убивает Некрасова, сыграл Владимир Высоцкий. Когда картина вышла на экраны, Владимир Семенович был разочарован, большую часть отснятого с ним материала вырезали, в фильм она не попала.

Сценаристы давали героям картины реальные имена своих товарищей, с которыми сидели в ГУЛАГе, рассчитывая таким образом разыскать их. Юлий Дунский и Валерий Фрид провели в лагерях и на поселении больше 12 лет. Они проходили по одному делу, обоих арестовали по абсурдному обвинению – «дружба с детьми врагов народа и подготовка покушения на Сталина во время его проезда по Арбату в Кремль». После реабилитации и возвращения в Москву, они пытались отыскать своего друга Алексанра Брусенцова, геройского парня, бывшего лейтенанта. Его имя, отчество, фамилию и даже воинское звание присвоили поручику Александру Никитичу Брусенцову. Правда неизвестно, удался ли этот трюк с именем и отозвался ли реальный Брусенцов.

Натурные съёмки проходили под Одессой, в Крыму и в городе Измаил. Группа работала в Арабатской крепости на Азовском побережье. В картине она играла роль перекопских укреплений, на которых базировались войска Врангеля...