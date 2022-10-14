В Испании преподаватель, нашедшая у студента шпаргалки, признала их произведением искусства

Профессор была вынуждена признать, что студент проделал большую работу Фото: Соцсети

Профессор Иоланда де Луччи, преподающая на юрфаке испанского Университета Малаги, принимала у студентов экзамен.

В какой-то момент она поняла, что один из сидящих в аудитории студентов явно списывает, косясь в заранее подготовленную шпаргалку.

Пройдя несколько раз мимо стола, за которым сидел подозреваемый, она так и не смогла поймать его за руку – шпаргалок нигде не было.

Но в какой-то момент ее заинтересовало – а почему на столе у экзаменующегося так много шариковых ручек.

Студент попытался списать на экзамене по уголовному праву

Взяв в руки одну из них, профессор увидела, что на пластиковом корпусе ручки мельчайшим шрифтом искусно выгравированы целые абзацы из учебника. Как потом признался сам студент, он сделал это при помощи иглы, вставленной вместо грифеля в цанговый карандаш.

По иронии судьбы, де Луччи принимала экзамен по уголовно-процессуальному праву.

Она никогда не давала поблажек нерадивым студентам, считая, что будущие правоведы не имеют морального права заниматься мелким мошенничеством.

Но в этот раз профессор была вынуждена признать, что студент проделал большую работу. Де Луччи даже назвала эти шпаргалки «высоким искусством». При этом она отказалась раскрывать личность студента. Также осталось неизвестным – сообщила ли профессор об инциденте в ректорат.