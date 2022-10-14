Трампа вызывают на допрос

Сам бывший глава Белого дома считает происходящее фарсом и попыткой давления на него Фото: REUTERS

Комитет Палаты представителей Конгресса США, занимающийся расследованием беспорядков в январе прошлого года, случившихся в американской столице, проголосовал за вызов на допрос экс-президента страны Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия.

– Он – единственный человек, который находится в центре истории, произошедшей 6 января. Поэтому мы хотим получить от него показания, заявил после голосования глава комитета, демократ партии Бенни Томпсон, добавив, что Трамп должен понести ответственность за штурм Капитолия.

Согласно закону, Трамп может проигнорировать требование комитета о даче свидетельских показаний, и в этом случае в Палате представителей на голосование может быть поставлен вопрос о передаче дела в Минюст, который в свою очередь решит, предъявлять ли экс-президенту обвинения.

В самом худшем случае Трампу это может грозить лишением свободы на срок до одного года.

Сам бывший глава Белого дома считает происходящее фарсом и попыткой давления на него.

– Почему они ждали до самого конца, до последних мгновений своего последнего заседания? Потому, что этот комитет потерпел полный крах и призван был служить лишь дальнейшему расколу нашей страны, у которой, между прочим, и так дела идут очень плохо, – заявил Трамп.

По его мнению, комитету стоило бы заняться расследованием широкомасштабных махинаций с голосами избирателей, в результате которых к власти в США пришел Байден.

Эксперты утверждают, что в результате ноябрьских промежуточных выборов Палата представителей может перейти под полный контроль республиканцев, и не исключен вариант, что комитет по расследованию беспорядков будет просто расформирован.