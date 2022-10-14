Американцы впали в панику, получив по почте загадочные конверты

В Amazon предполагают, что рассылка пустых конвертов может быть связана с подготовкой к сезону праздничных покупок

Около сотни тысяч американцев, живущих в разных штатах, получили загадочные письма от неизвестного отправителя.

Многие не на шутку встревожились, ожидая «чего-нибудь страшного», но на поверку в конвертах оказалась лишь пустота.

– Я вышел на улицу, оторвал верхнюю часть конверта, отвел его от лица и сжал, чтобы не увидеть содержимого. Я оставил его снаружи и собираюсь позже выбросить в мусорное ведро, – рассказал один из получателей письма, живущий во Флориде.

На некоторых конвертах в качестве отправителя был указан онлайн-ритейлер Amazon, и получатели загадочных отправлений начали бомбить компанию с требованием разобраться в происходящем.

Там не стали игнорировать обращения граждан и заявили, что инцидент носит признаки аферы под названием «брашинг», суть которой состоит в накручивании рейтинга продавца за счет формирования отчетов о вручении почтовых отправлений, а в дальнейшем – размещении фальшивых отзывов для продажи малоизвестных или непопулярных товаров.

– Если вы подтвердите, что пакет, адресованный вам, не был заказан вами или кем-либо из ваших знакомых, сообщите о конверте. Amazon расследует эти сообщения и принимает меры, когда мы находим злоумышленников, нарушающих правила, – заявил представитель компании Сэм Стефенсон.

В Amazon предполагают, что рассылка пустых конвертов может быть связана с подготовкой к сезону праздничных покупок, когда недобросовестные продавцы любыми доступными им методами борются за свой рейтинг.