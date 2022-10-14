Минобороны демонстрирует работу экипажей Ми-35

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 мчится со скоростью свыше двухсот километров в час на предельно малой высоте для исключения обнаружения средствами ПВО противника

На кадрах ударные вертолеты Ми-35 запускают двигатели. Цель от разведки срочная, движущаяся: из одного населенного пункта в другой, по проселочной дороге петляет колонна украинской техники. Летчикам нужно успеть ее отработать, до того, как танки ВСУ закончат перегруппировку.

Пилоты знают, что если колонна успеет дойти до деревни, то всушники начнут распихивать свою «броню» по деревенским дворам и сараям, и тогда найти и уничтожать ее станет сложнее.

«Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 мчится со скоростью свыше двухсот километров в час на предельно малой высоте для исключения обнаружения средствами ПВО противника. Земля всего в каких-то 5-7-ми метрах. Но перед самой лесополосой боевая машина резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет 80-мм НАРами – неуправляемыми авиационными ракетами с обоих бортов. Этот прием летчики называют кабрирование. Его выполняют для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям на большом удалении. Те летят по навесной траектории на несколько километров вдаль. Для противника же этот маневр предельно внезапен: выныривая из-за деревьев, вертолёт словно появляется из ниоткуда», - комментируют кадры в Минобороны.

После удара летчик делает крутой вираж с креном влево больше 90 градусов и резкое снижение высоты. А дальше на предельно малой высоте, огибая рельеф, они в реальном времени прорабатывают новый маршрут отхода.

Визит Ми-35 вынуждает украинские зенитные комплексы отвечать, а значит - выдать нашей разведке свое место расположения. В район обнаруженных позиций ПВО противника тут же выдвигается Ка-52 с полным боекомплектом неуправляемых ракет.

О боевой работе пилотов рассказал журналистам заместитель командира эскадрильи ударных вертолетов Ми-35 Даниил: «Оказываем помощь нашим войскам в любую погоду. Работаем часто. Начинается работа с утра, и ночью приходится выполнять задачи. Количество полетов примерно может быть одинаковое, что днем, что ночью. Уничтожаем командные пункты, движущиеся колонны техники, живую силу противника. Ми-35 оснащен бортовым комплексом обороны и адаптирован для полета с очками ночного видения. В основном летаем на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Постоянно стараемся выполнять полет не прямолинейный, а с уходом влево, вправо, заходить в ложбинки, чтобы нас противник не мог обнаружить или услышать».