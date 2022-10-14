Росгвардия поймала в Херсонской области диверсанта ВСУ

Задержанный на допросе сам рассказал, чем занимался несколько месяцев Фото: Кадр видео

В ходе специальных мероприятий Росгвардейцы выявили местного жителя, подозреваемого в пособничестве Вооруженных сил Украины.

«С марта по август 2022 года подозреваемый собирал сведения о передвижении российских войск на территории Херсонской области и передавал их в специально созданный чат, действующий в интересах украинской разведки», - сообщили в Росгвардии.

Задержанный на допросе сам рассказал, чем занимался несколько месяцев: «Передавал через телеграмм- канал украинской разведке местонахождение российских военнослужащих. С 2 марта по 22 августа. Мне за это платили. Был идейным борцом, только бороться было не за что. Думал что поступаю правильно, но сейчас считаю, что подвергал риску жизни военнослужащих и мирных жителей. Данные передавал в бот-канал, который принадлежит украинской разведке. Передавал координаты дома культуры, военкомата, зернохранилища. Готов понести за это наказание».

Корректировщик признался на допросе, что накануне референдума о независимости региона он пересмотрел свои взгляды и проголосовал за вхождение Херсонской области в состав России.

- Видел, как русские гуманитарную помощь малоимущим раздают. Бабушка моя денежную помощь от России получала, продукты. А то, что показывала Украина нам по телевизору - далеко не всегда правда. Русских в передачах делали плохими с 2014 года. Я сам голосовал за проведение референдума и отделение Херсонского края от Украины, - божился задержанный.

А еще в конце добавил: «не вижу смысла Украине тут воевать, так как мирное население хочет жить в России и поддерживает российских военнослужащих».