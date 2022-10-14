Сергей Полонский сбежал в Дубай. От мобилизации или долгов

После освобождения дела Сергея явно пошли вниз Фото: соцсети

Сергей Полонский – один из самых известных бизнесменов в нашей стране. Сначала все наблюдали за его взлетом – крупная девелоперская компания, частные самолеты, крутые вечеринки, скандальная фраза: у кого нет миллиарда, может идти в ж… Был у Полонского и собственный остров в экзотической стране Камбодже. Откуда, собственно он и был экстрадирован в Россию в 2015, где против него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и хищении. Кадры эффектного ареста бизнесмена на пляже в цветных плавках облетели все СМИ. В итоге Сергея приговорили к 5 годам. Но в колонию он не поехал, пока суд да дело, срок давности истек. Но в СИЗО бизнесмен все же успел посидеть аж 2 года.

После освобождения дела Сергея явно пошли вниз. Никаких бизнесов он больше не построил, и как рассказывали знакомые вел скромный образ жизни. Настолько, что даже алименты на своих 4 детей ему нечем было платить. Мало того, за Полонским числится огромный долг – 225 миллионов рублей. Как все мы знаем, пересекать границу РФ должникам запрещено, допустимый порог свободы передвижения 10 000 рублей. Дальше все – сиди дома, пока не покроешь долги.

И Полонский сидел в России, изредка хвастаясь поездками на море в Сочи. И тут вдруг – Дубай.

- Друзья я вас приглашаю в субботу в час дня Дубай, где я очень долго не был, для супер мастер-класса о развитии. И я вам расскажу об одном уникальном проекте, который мне скорее всего запустим в Дубай. Это будет проект мирового уровня, - обратился Сергей ко всем подписчикам своего телеграмм-канала.

Встреча с уже судимым не так давно за мошенничество бизнесменом стоит ни много, ни мало 280 долларов. Примечательно, что свой мастер-класс Сергей назвал «Взламывая Пространство». Видимо, воодушевившись своим личным взломом границы РФ. Вопрос о том, как именно Полонский пересек границу РФ, сейчас активно обсуждают в сети. Известный телеграмм-канал написал, что подтолкнула к отъезду Сергея объявленная в России частичная мобилизация. Потому что потенциально он мог получить повестку – служил в ВДВ, о чем сам много раз рассказывал, призывной возраст. Наличие 4 детей официально является бронью от службы. Но гражданские жены Полонского, по информации источников телеграмм-канала, якобы отказались оформлять на него опекунство. Потому что он уже давно не содержит своих отпрысков, алиментов не платит. Пишут, что он так торопился покинуть Родину, что даже нанял проводника, готового партизанскими тропами провести его мимо погранпунктов в Латвию.

Правда это или нет – не известно.И каким способом Полонский в итоге пересек границу - непонятно.

Но факт остается фактом – экс-миллиардер в Дубае, примкнул к многотысячной армии русских релокантов, «сваливших" из России. И уже заявил о себе и своих планах мирового уровня.