Ученые выяснили, почему люди с ожирением в 10 раз чаще умирают от ковида

Врачи отмечают, что ожирение снижает устойчивость к простудным и инфекционным заболеваниям Фото: Shutterstock

Всемирная организация здравоохранения называет лишний вес и ожирение глобальной эпидемией, в которую вовлечены миллионы людей. Как объясняют эксперты Роспотребнадзора, из-за ожирения часто развиваются тяжелые заболевания: сахарный диабет 2 типа, гипертония, атеросклероз (бляшки в сосудах) и связанные с ним заболевания, включая инфаркты и инсульты. А также провоцирует бесплодие, остеохондроз и желчнокаменную болезнь. По сути, награждает человека массой хронических заболеваний, которые заметно снижают продолжительность жизни.

Кроме того, врачи отмечают, что ожирение снижает устойчивость к простудным и инфекционным заболеваниям, резко увеличивает риск осложнений после операций и усиливает тяжесть течения различных инфекционных заболеваний. Это же показала и пандемия ковида: врачи отмечали печальную статистику — люди с ожирением умирали в 10 раз (!) чаще тех, у кого вес был в пределах нормы.

Но недавно ученые из Стэнфордского университета выяснили, что у этой статистики есть объяснение: оказывается вирус вызывает воспалительную реакцию в жировой ткани человека. Вирус инфицирует основные клетки жировой ткани адипоциты, а также затрагивает макрофаги, которые в норме борются с бактериями, и остатками чужеродных и токсичных веществ. Инфицированные макрофаги провоцирует иммунитет на выработку большего количества антител, что может привести к цитокиновому шторму (потенциально летальная реакция иммунной системы).

Вирус отлично чувствует в жировой ткани, провоцируя ее воспаление. Особенно это опасно, если жировая ткань скапливается вокруг сердца, что провоцирует инфаркт миокарда. Как объясняют ученые — чем больше жировой ткани в организме человеку, тем комфортней вирусу, он активно распространяется, провоцируя тяжелое течение болезни. Мало того, он может там затаиться и позже спровоцировать повторное заболевание.

По мнению ученых, в связи с новыми данными нужны новые лекарственные препараты, которые могут удалять и блокировать вирус из жировой ткани при тяжелом течении болезни. Также у больных с ожирением должны быть иные схемы лечения.