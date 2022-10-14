Грязный Харви: голливудского продюсера Вайнштейна будут судить второй раз по обвинениям в сексуальном харрасменте

На суде в Лос-Анджелесе всех ждет интрига: там против Вайнштейна будут свидетельствовать женщины-анонимы Фото: REUTERS

После того, как два года назад нью-йоркский суд признал виновным знаменитого американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в многочисленных эпизодах сексуальных домогательств и нескольких изнасилованиях и отправил его в тюрьму на 23 года, об оскароносном создателе «Криминального чтива», «Влюбленного Шекспира», «Убить Билла» мало кто не вспоминал. Но у этого сериала выходит второй сезон: в суд Лос-Анджелеса поступил иск от пяти новых возможных жертв бывшего продюсера, которые тоже почему-то вспомнили о пережитом насилии лишь недавно.

Деньги – не главное?

Краткое содержание предыдущих серий. Главными обвинительницами на первом процессе выступили мало кому известные до того момента бывшая актриса Джессика Манн и ассистент режиссера Мириам Хейли. Теперь они обе – обладательницы миллионов, выплаченных им по решению суда Вайнштейном. И до сих пор люди спорят – возможность получить кругленькую сумму или жажда справедливого возмедия заставили этих женщин ворошить грязное белье давнего прошлого.

А вот на суде в Лос-Анджелесе всех ждет интрига: там против Вайнштейна будут свидетельствовать женщины-анонимы, причем адвокаты обвиняемого утверждают, что истинные имена истиц никогда не значились в списке из восьмидесяти дам, заявивших перед нью-йоркским процессом о том, что продюсер их хотя бы целовал или прикасался к ним без приглашения.

От благодарного ученика

По странному стечению обстоятельств только что в американский прокат вышел фильм «Она сказала», скорее похожий на документальное расследование дела Вайнштейна. Продюсером выступил бывший муж актрисы Анджелины Джоли, ее коллега по цеху Брэд Питт, заработавший под крылом Вайнштейна и имя, и состояние. Поговаривают, что денег на съемки фильма о бывшем покровителе Питту дали лос-анджелесские адвокаты, представляющие интересы стороны обвинения на новом процессе. Ведь все пять свеженьких исков требуют от Вайнштейна громадной денежной компенсации. Даже с учетом того, что получить деньги будет непросто – сидящий в тюрьме Вайнштейн уже давно банкрот. Но адвокаты уверены, что он не только может, а просто обязан заработать, сидя в тюрьме, огромные деньги, продавая права на экранизацию или письменное описание своей жизни кинокомпаниям и книжным издательствам. В противном случае предприимчивые юристы пятерки попросят закрепить такие права за ними.

Главной обвинительницей на первом процессе выступила мало кому известная до того момента бывшая актриса Джессика Манн Фото: REUTERS

Защита Вайнштейна уже представила свои возражения в суд, выразив сомнения в том, что теперь найти беспристрастных присяжных будет практически невозможно, поскольку все кандидаты с высокой долей вероятности, наверняка, уже посмотрели картину Питта, сильно смахивающую на заказную работу.

Проникновение посторонним предметом

70-летний Вайнштейн уже прибыл по этапу на Западное побережье Штатов. Первое заседание назначено на начало ноября. Если присяжные и судья признают его виновным по всем пунктам обвинения (всего их 11), то экс-продюсеру грозит еще 140 лет тюрьмы. Одновременно на другой стороне Штатов начнут рассматривать его апелляцию на приговор, вынесенный в Нью-Йорке.

Судья Лиза Ленч позволила опубликовать подробности, которые жадно смакует охочая до скандалов публика – «четыре случая орального совокупления, четыре стандартных изнасилования, два проникновения помимо желания и одно проникновение посторонним предметом». Все перечисленное якобы длилось на протяжении десяти лет – с 2004 по 2013 годы.

Лучше поздно, чем никогда

Все истицы признают, что описываемые ими события происходили исключительно в гостиничных номерах, куда они поднимались по приглашению Вайнштейна, почти всегда после роскошного ужина. Одна из пострадавших заверяет, что пережила такой сценарий не менее десяти раз, но каждый раз вновь отправлялась в люкс в надежде на то, что уж этим поздним вечером вместо грязного секса ее ожидают там деловые переговоры.

Знаковых представительниц движения #MeToo в суде не ожидается. Разве что жена губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, Дженнифер, заявила, что намерена выступить на процессе. Конечно же, на стороне обвинения. Она утверждает, что ее Вайнштейн тоже подвергнул сексуальному насилию, и дело было давно. А на суде она будет давать показания исключительно для того, чтобы «добиться хотя бы некоторой справедливости в отношении пострадавших». Возможно, госпожа Ньюсом расскажет присяжным, что мешало ей – первой леди Золотого штата, жене влиятельного политика – заявить на Вайнштейна раньше.

Вайнштейн был настоящей легендой голливудского бизнеса. На фото - кинопродюсер с актрисой Гвинет Пэлтроу и Хиллари Клинтон в 1998 году. Фото: EAST NEWS

Повлиять на все эти грандиозные планы могут несколько обстоятельств: положительное для Вайнштейна решение апелляционного суда (в этом случае с него снимут все или большую часть старых обвинений, что поставит под сомнение новые), а также состояние его здоровья. Бывший гигант американской киноиндустрии сейчас передвигается в инвалидной коляске. Он ослеп на один глаз и жалуется на то, что у него выпали почти все зубы. Вайнштейн говорит, что качество стоматологической помощи, которую ему оказывают в тюрьме, не выдерживает никакой критики.

До сих пор он не признает себя виновным ни по одному пункту обвинений. Его адвокат Марк Верксман заверяет, что лос-анджелесский суд точно поймет, что «все обвинения либо сфабрикованы, либо события представлены не так, как о них рассказывают истицы и свидетели».

История вопроса

Кто из голливудских звезд обвинял Вайнштейна

Эшли Джадд

Известна по фильмам «Двойной просчет», «Амнезия», «Особо тяжкие преступления». Именно интервью, которое она дала New York Times, стало первым публичным обвинением в сексуальных домогательствах в адрес Вайнштейна.

Мира Сорвино

Обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус». Признание получила после участия в съемках фильма Вуди Аллена «Великая Афродита», где сыграла роль девушки по вызову.

Гвинет Пэлтроу

Звезда серии фильмов киновселенной Marvel: «Мстители», «Человек-паук», «Железный человек». Не раз признавалась, что в ее кинокарьере есть фильмы, в которые она вложила душу, и те, в съемках которых она участвовала только из-за денег. К последним она относит фильм «Эмма», снятом в 1996 году на деньги Вайнштейна. На этих съемках, по ее утверждению, она и подверглась домогательствам со стороны продюсера.

Анджелина Джоли

Первая в истории американского кино актриса, три года подряд завоевывала премию «Оскар». Бисексуалка. Рассказала о домогательствах Вайнштейна, когда уже давно была послом доброй воли ООН и самой высокооплачиваемой актрисой в мире.

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