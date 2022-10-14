В Манеже 20 октября стартует Международный экспортный форум "Сделано в России" (16+)

Благодаря национальному проекту бизнес получает помощь государства при выходе на международные рынки и поиске новых партнеров. Предоставление консультаций, участие в международных выставках, получение субсидий – эти и другие меры поддержки доступны для компаний, зарегистрировавшихся на платформе «Мой экспорт» и ставших участниками Национальных проектов России.

В этом году впервые форум "Сделано в России" продлен до трех дней. Деловая программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, объединенных по ключевым направлениям: поддержка бизнеса, география экспорта, цифровые решения, международный диалог, технологии сбыта, аналитика и финансы.

В первый день на форуме обсудят меры поддержки экспортеров, новые возможности странового бренда "Сделано в России", механизмы внешнеэкономического взаимодействия России в условиях нынешних геополитических реалий. Второй день посвящен бизнес-повестке, а третий выстроен в формате практикума для предпринимателей. Главные темы финального дня - выход на международные рынки и поиск новых экспортных ниш.

Среди участников дискуссий - представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, ведущие эксперты и СМИ.

На площадке форума будет организована иммерсивная выставка с самыми интересными и передовыми технологиями и товарами, которые экспортируют российские компании. В экспозиции будет представлено более 100 проектов из разных регионов нашей страны: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Новосибирская, Ростовская, Волгоградская, Калининградская, Свердловская, Пензенская, Калужская области, Алтайский, Пермский края, Республики Крым и Татарстан и др. Выставочное пространство будет разделено по технологическим кластерам: "Промышленность", Healthtech, "Транспорт и мобильность", "ESG/Устойчивое развитие", "Умная городская инфраструктура", Edtech и "Креативные индустрии" и будет работать все три дня.

Кроме того, на форуме "Сделано в России" наградят лучших экспортеров страны, победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года". Конкурс – одно из мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт.

Также на мероприятии будет объявлено о старте обновленной программы продвижения единого национального бренда "Сделано в России" на внешние рынки. Его задача - повысить доверие иностранцев к отечественной продукции, расширить экспортные поставки и сделать так, чтобы российские бренды узнавали повсюду.

Форум "Сделано в России" пройдет уже в 10-й раз. Традиционно мероприятие собирает ключевых экспертов в области экспорта. В прошлом году в форуме принимал участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Международный экспортный форум «Сделано в России» — это уникальная площадка для честного диалога бизнеса и государства, в ходе которого будут обсуждены, как пути совершенствования архитектуры мер поддержки российских производителей, так и новые контуры развития торгово-экономических отношений России с разными странами. И это особенно актуально, так как на наших глазах меняется глобальная экономика и формируется сеть новых бизнес партнёрств. Поэтому в этом году проведение Форума, те активности, которые мы включили в его повестку, приобретают еще большее значение», - отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.