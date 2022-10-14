На рынке труда очень востребованы строители. Им готовы платить больше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ситуация, которая сейчас сложилась, немного похожа на февраль-март 2022 года – первое время никто не понимал, что происходит, рынок сначала замер, а потом ушел в традиционное сезонное летнее затишье, - вспоминает руководитель Superjob.ru Алексей Захаров. - С конца августа и в сентябре рынок оживился. А после объявления мобилизации опять несколько замер, но работодатели продолжают активно нанимать, в России также вакансии с бронью от мобилизации, но их считанные единицы. Сейчас им даже сложнее, потому что нормальная реакция у людей в кризисной ситуации – держаться за текущее место работы, а не искать что-то новое, пусть и более выгодное. «Среднюю температуру по больнице» выводить некорректно. Мы много общаемся с крупными работодателями. По их данным, повестки получили менее 0,5% от общей численности сотрудников – примерно так и бьется с цифрой в 300 тысяч мобилизованных.

Есть ли в России вакансии с бронью от мобилизации и можно ли получить отсрочку

- Можно сравнивать нынешнюю ситуацию с началом пандемии?

- В ковидный локдаун было сложнее. Тогда большинству компаний просто запретили работать, многие на панике сократили сотрудников и потом с большим трудом восстанавливали численность – дольше и дороже. Сейчас работодатели действуют по-другому и всеми силами стараются удерживать персонал. Пока основная проблема, вызванная мобилизацией, – была у отделов кадров: вышла куча распоряжений, но как их оформлять в документах, – никто не понимал.

- Есть ли вакансии с бронью от мобилизации, резюме с таким пожеланием?

- Вакансий компаний, обещающих бронь от мобилизации, — считанные единицы. В основном подобным образом пытаются привлечь рабочих на заводы, сотрудников в силовые структуры, на оборонные предприятия. В резюме соискателей подобного запроса не встречается. Сильного спроса на эти вакансии мы пока не видим.

IT-компании не могут на 100% гарантировать бронь от мобилизации – там есть множество факторов. При этом даже их уехавшие сотрудники в подавляющем большинстве продолжают работать на своих текущих работодателей – в этой сфере давно привыкли к удаленке, и переезд в другую страну – не повод увольняться (тем более даже программисты стараются сейчас держаться за свои рабочие места).

БЕЗРАБОТИЦА НЕ РАСТЕТ

Мы впервые не видим традиционного для осени роста официальной безработицы. Осень 2022 года в этом плане нетипична – регистрируемая безработица не растет. Возможно, с одной стороны, это связано с мобилизацией, с другой – работодатели продолжают активно нанимать.

- Какие перспективы теперь у выпускников с нулевым опытом работы, им теперь легче трудоустроиться?

- Студенты топовых вузов обычно начинают работать уже с третьего-четвертого курса и к окончанию университета обычно не имеют проблем с трудоустройством. По нашим рейтингам, зарплаты выпускников вузов из первой двадцатки кардинально отличаются от зарплат выпускников вузов из конца рейтинга – разрыв может быть кратным (на какие зарплаты могут претендовать выпускники топовых вузов см. в. Рубрике «Конкретно»). У нас много студентов, но низкое качество образования. Большинство школьных учителей не сдаст ЕГЭ по математике. Но сфера образования – очень консервативна, и если сейчас здесь будут приняты правильные меры, то эффект мы увидим не ранее, чем через 15 лет.

- А кому сейчас сложнее найти работу? Не будут ли теперь нанимать больше женщин или людей предпенсионного возраста?

- Я не вижу глобальной проблемы в трудоустройстве женщин. Работодатель смотрит на способности сотрудника и его ценность для бизнеса, пол не так важен. Хотя единичные случаи предвзятого отношения, конечно, бывают. Вопреки расхожему мнению, очень ценятся работодателями сотрудники предпенсионного возраста – как правило, это пик квалификации, передача опыта молодежи, и тут самые высокие зарплаты. В абсолютной массе такие сотрудники благополучно работают. Есть проблема у людей, которые, трудясь на одном месте последние 20 лет и не узнав ничего нового, – вдруг потеряли работу и остались с устаревшими компетенциями. Вот им бывает сложно, когда они оказываются на открытом рынке труда.

НА ЗАМЕТКУ СОИСКАТЕЛЮ

ГДЕ СОТРУДНИКОВ ЖДУТ С РАСПРОСТЕРТЫМИ ОБЪЯТИЯМИ…

Топ-5 сфер с наиболее высоким спросом на персонал (в порядке убывания количества вакансий)

1. Строительство, проектирование, недвижимость

2. Транспорт, логистика, внешнеэкономическая деятельность

3. Промышленность, производство

4. Продажи

5. Медицина, фармацевтика

…А ГДЕ ИМ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО

Годовой прирост зарплатных предложений работодателей

- Информационные технологии +16,9%

- Строительство +14,0%

- Кадры +12,4%

- Банковское дело +11,3%

- Маркетинг, реклама, PR +10,4%

Данные Superjob.ru за март-октябрь, 2022 г.

СОБЛЮДАЙ ДИСТАНЦИЮ

Работа из дома стала обыденностью

Сотрудники, работающие дистанционно из-за пандемии, в конце сентября 2022 года были в каждой пятой российской компании. Это больше, чем в августе, но в 2,5 раза меньше, чем в феврале. Чаще всего такой формат работы используется в Москве (22%), чуть реже — в Санкт-Петербурге (20%). В остальных российских регионах удаленные сотрудники есть в 19% организаций. Таковы данные исследования сервиса Superjob.ru.

Чаще всего удаленные сотрудники работают в сфере информационных технологий (об этом сообщили 38% работодателей), продаж и управления персоналом (26 и 25% соответственно), а также финансов и юриспруденции (17 и 16%). 8% опрошенных рассказали, что удаленно в их компаниях трудится весь офисный персонал.

- Да пандемии в IT-сфере было принято писать, что данная вакансия – удаленная, если такой формат предполагался, - говорит руководитель Superjob.ru Алексей Захаров. - После пандемии к удаленке все уже привыкли настолько, что просто перестали подчеркивать это в объявлениях. Это уже норма для большинства компаний в IT-сфере. Наоборот, в вакансиях скорее теперь укажут «работа в офисе». Но и резкого перехода на удаленку мы не видим – здесь тоже все скорее замерли и ждут развития ситуации.

Впрочем, при очевидных плюсах удаленки (гибкий график, экономия времени и денег на проезд, возможность подработки и т.п.) у дистанционного режима работы есть и недостатки.

Главные минусы удаленки

Откладывание важных дел на потом. Удаленка точно не подходит для людей с низким уровнем самодисциплины. Это в конце концов сказывается и на результатах, и на уровне дохода.

Недостаток общения. Человек – существо социальное. Нам нужно живое общение с коллегами.

Работать приходится больше. Да-да. При свободном графике рабочий день у сотрудника как бы никогда и не заканчивается. Про 8-часовой рабочий день в большинстве случаев придется забыть.

Остановка в развитии. Не выходя из дома целыми днями, многие из нас расслабляются, перестают следить за собой, реже выбираются в театры и на выставки, а курсам повышения квалификации и профессиональным семинарам начинают предпочитать любимую киношку у компьютерного монитора.

Технические проблемы. В офисе о вашем рабочем месте, исправном компьютере и принтере заботится работодатель, а дома вы, как правило, остаетесь с техническими проблемами один на один. А ноутбуки, как известно, ломаются в самый неподходящий момент.

Выпускники каких вузов получают самые высокие зарплаты

Рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших обучение в 2016-2021 годах.

Вуз, зарплата в Москве, руб., рост зарплаты (2022-й год к 2021-му), руб.

1. Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 250 000 + 20 000

2. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 210 000 + 30 000

3. Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 200 000 + 10 000

Университет ИТМО, Санкт-Петербург 200 000 + 10 000

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва 200 000 + 10 000

4. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва (Инженерное крыло НИУ ВШЭ - Московский институт электроники и математики им. А.Н.Тихонова) 190 000 + 20 000

5. Санкт-Петербургский государственный университет 180 000 + 10 000

6. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 170 000 + 10 000

7. Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва 165 000 + 15 000

8. Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 160 000 + 15 000

9. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 155 000 + 20 000

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва 155 000 + 15 000

10. Казанский (Приволжский) федеральный университет 150 000 + 15 000

По данным Superjob.ru.