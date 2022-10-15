Снять валюту можно лишь со счетов, открытых до 9 марта 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Когда в марте этого года международные платежные системы VISA и MasterCard помахали россиянам ручкой, многие из нас схватились за голову: что же теперь будет? Центробанк, конечно, успокаивал, что «выпущенные российскими банками карты продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия». И санкции, мол, на них не влияют, если оплачивать покупки внутри страны. Но многие привыкли ездить в другие страны, покупать товары в иностранных интернет-магазинах. А теперь как быть?

Банк России посоветовал брать с собой наличку или пользоваться картой «Мир» там, где ее принимают. На тот момент это был список из девяти стран. Сейчас из-за угроз вторичных санкций от США он значительно сократился. Турция, Вьетнам, Армения с нашей платежной системой больше не работают. Казахстан - с перебоями. Остались Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. А что делать в других странах? Спокойно, варианты есть.

КАК РАСПЛАЧИВАТЬСЯ НАЛИЧНЫМИ ЗА РУБЕЖОМ

Тут важно помнить, что ограничение для снятия валюты в российских банках - $10000 или эквивалент этой суммы в рублях. Правда, снять можно лишь со счетов, открытых до 9 марта 2022 года. Не получится обналичить и ту валюту, которую вы купили онлайн, через банковское приложение, например.

Если вам эти условия не подходят, то можно купить наличную валюту в банке. Комиссию, которую вводили еще весной на эти операции, давно отменили. Уже с 20 мая Центробанк разрешил кредитным организациям продавать валюту без ограничений. Если в день покупки в кассе банка не будет нужной суммы, ее можно заказать. В свободном доступе - доллары США, евро, фунты стерлингов, швейцарские франки, шведские, норвежские, датские кроны, канадские доллары, австралийские доллары, сингапурские доллары и т.д.

Подводные камни

Большие валютные суммы купить сложно. И в некоторых банках они облагаются внутрибанковскими комиссиями или продаются по внутрибанковскому курсу, который ниже официального. Поэтому перед покупкой валюты советуем тщательнее изучить все условия.

КАК РАСПЛАЧИВАТЬСЯ КАРТОЙ UNION PAY ЗА РУБЕЖОМ

За неимением других, эта карта может быть подходящим вариантом. Ее должны принимать в 157 странах мира (хотя еще весной в перечне было 180). Актуальный список следует уточнять на сайте платежной системы. На днях карты UnionPay, выпущенные российскими банками, перестали работать в Испании, Чехии, Финляндии и на Кипре. Не исключено, что на очереди и другие страны Евросоюза. Дело в том, что во многих странах Union Pay сотрудничает с VISA и MasterCard, а для тех Россия - отрезанный ломоть.

В каком банке можно оформить UnionPay?

«Зенит», карта «Привилегия» - 5000 рублей за выпуск, 0 рублей за обслуживание при выполнении ряда условий.

«Солидарность», карта UnionPay - от 500 рублей за выпуск в зависимости от типа карты и от 500 рублей за обслуживание.

«Почта-банк», карта «Вездеход» - 5000 рублей за выпуск, 0 рублей за обслуживание при выполнении ряда условий.

«МТС Банк», карта UnionPay - 5000 рублей за выпуск и от 0 до 99 рублей за обслуживание.

«Россельхозбанк», карта «Своя» - 9500 рублей за выпуск и 0 рублей за обслуживание.

«Примсоцбанк», карта «Восточный» - 3000 рублей за выпуск и 6000 рублей в год за обслуживание.

«Газпромбанк», карта «Умная – UnionPay» - 5000 рублей за выпуск и 0 рублей за обслуживание.

«Санкт-Петербург», карта «UnionPay Classic» - 1000 рублей за выпуск и 5000 рублей в год за обслуживание.

Можно приобрести и виртуальную карту Unionpay, которая подойдет для оплаты онлайн-покупок в иностранных магазинах.

«Почта банк» - бесплатная виртуальная карта «Онлайн 2.0».

ВБРР — бесплатная виртуальная кобейджинговая карта UnionPay-Мир.

«Русский стандарт» — бесплатный выпуск кредитной карты (процентная ставка - 24,7% – 39,9, обслуживание – до 499 рублей в месяц).

Подводные камни

Есть проблемы с онлайн-покупками. Не везде проходит оплата. Не всегда карта работает в странах, которые есть в списке. Слишком высокая комиссия за выпуск. Процент за снятие наличных в других банках может доходить до 2 – 2,5. UnionPay не работает с системы оплаты через мобильные телефоны - Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

КАК РАБОТАЮТ СИСТЕМЫ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ЗА РУБЕЖОМ

Не хотите везти с собой наличную валюту, переведите ее на свое имя в другую страну.

«Юнистрим» - это перевод денег в Армению, Казахстан, Молдову, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Беларусь, Болгарию, Вьетнам, Грецию, Грузию, Израиль, Италию, Кипр, Монголию, Сербию. По адресу назначения можно получить перевод в долларах, евро или местной национальной валюте. Максимальная сумма онлайн-перевода — 300 тысяч рублей, включая комиссию. В месяц можно перевести не более 590 тысяч рублей.

«Золотая Корона» работает в Таджикистане, Азербайджане, Узбекистане, Турции, Киргизии, Молдове, Казахстане, Белоруссии, Грузии, Вьетнаме, Израиле, Южной Корее.

Перевести деньги можно через сайт и мобильное приложение KoronaPay, принимаются карты Visa, Mastercard, Maestro и «Мир». Кроме того, есть пункты отправки в банках и некоторых торговых сетях. Получить деньги можно в национальной валюте. Лимит – 300 тысяч рублей в месяц. Ограничение для российских карт составляет 300 тысяч рублей в месяц.

Подводные камни

Эти системы переводов действуют далеко не во всех странах. Да и там, где они доступны, могут быть свои ограничения на объем перевода. Например, в Казахстан, Киргизию и Вьетнам можно разово отправить до 150 тысяч рублей.

КАК ПЛАТИТЬ КРИПТОВАЛЮТОЙ ЗА РУБЕЖОМ

Продвинутые пользователи оплачивают товары и услуги криптовалютой. Ею можно пользоваться и в других странах. Нужно только перед тем, как выехать из России, обменять криптовалюту на иностранные валюты через специальные мобильные приложения, поддерживающие криптовалюты. А получить деньги в другой стране можно через обменники и криптоматы.

Подводные камни

Это незнакомый пока большинству россиян способ оплаты. Поэтому высок риск нарваться на мошенников при обмене. Чтобы не стать их жертвой, нужно заранее читать отзывы на тот или иной онлайн-кошелек криптовалюты.

В ТУ ЖЕ КАССУ

Турецкая Троя

Когда в начале сентября США пригрозили турецким банкам вторичными санкциями, те перестали принимать нашу карту «Мир». Но в ответ предложили альтернативу - турецкую платежную систему Troy. Центробанк взял паузу на раздумье. Как это будет работать, если наш регулятор согласится?

Турецкие СМИ сообщают: «С одобрения ЦБ РФ, если российские банки, не попавшие под санкции США, примут Troy или откроют счета в турецких банках, работающих в России, и получат карту, интегрированную с Troy, российские туристы смогут совершать покупки по этим картам в Турции».

Наши эксперты говорят, что турецкая система будет работать у нас так же, как и китайский UnionPay. Российские банки подключатся к Troy и смогут выдавать соответствующие банковские карты. Соберетесь в Турцию – приходите в банк, заводите такую карту, кладете на нее рубли, и вуаля - можно расплачиваться в турецких магазинах и снимать деньги в местных банкоматах. Пока завис вопрос с банковскими комиссиями за платежи по Troy, с ценой выпуска самой карты и списком стран, где принимают такие карты. Кроме самой Турции, разумеется. Хотя и там она пока не слишком популярна. Ее доля на рынке около 4%.

АЛЬТЕРНАТИВА

Оформить карту в иностранном банке

Карточные туры в соседние страны теперь не экзотика. Турагентства наперебой предлагают поездки в Киргизию, Узбекистан, Казахстан. Могли бы и Европу предлагать (официального запрета на открытие счетов там нет), но на фоне сложившихся непростых отношений лучше не соваться.

Документы, необходимые для оформления карты и счета, практически везде стандартны: паспорт гражданина России, загранпаспорт, местный ИНН (речь именно об ИНН той страны, в которой открываете счет), справка ФНС о доходах за 6–12 месяцев, справка о составе семьи, регистрация по месту пребывания. Обязательна местная сим-карта, к ее номеру будет привязан счет.

Карты оформляют в большинстве случаев за несколько часов. К слову, в банках Киргизии обещают за 3-4 часа управиться.

В некоторых странах от российского клиента могут потребовать рекомендации российского банка и работодателя, а также справку об отсутствии долгов по ЖКХ.

Но и это еще не все. В заграничных банках есть требования к размеру неснижаемого остатка на депозите для открытия карты. Например, в Турции банки Denizbank, Ziraat и Vakif просят депозит - от 10000 лир (около $700) до $10000, который кладется на счет и блокируется на месяц.

Обязательное правило – необходимо уведомить российскую налоговую об открытии зарубежного счета. Сделать это надо в течение 30 дней. Самое простое – через Госуслуги или личный кабинет на сайте налоговой. Можно еще по почте или через представителя по доверенности. Если не уведомить, оштрафуют (максимальный штраф 40 тысяч рублей).