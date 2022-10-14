Принцессе Нидерландов Амалии запретили выходить из дома

18-летняя принцесса Амалия Фото: REUTERS

В королевстве Нидерланды неспокойно, угроза нависла над будущей королевой. Король Виллем-Александр вместе с супругой королевой Максимой рассказал о трудностях, с которыми столкнулась их старшая дочь принцесса Амалия.

Вот уже несколько недель 18-летняя принцесса не может свободно выходить на улицу из-за угрозы нападения и похищения. Из-за этого девушка была вынуждена временно отказаться от учебы и покинуть студенческое общежитие в Амстердаме. Сейчас Амалия находится в королевской резиденции Хёйс-тен-Бос на окраине Гааги.

- У нее нет студенческой жизни, как у остальных ее ровесников, - сказала Максима и, как заметили журналисты NLTimes,, в этот момент у нее выступили на глазах слезы.

Принцессу Амалию в Нидерландах многие считают своей в доску: она увлечена конной ездой, у нее есть любимый конь по кличке Мохито. За то, что наследница престола во время летних каникул работала в пляжном баре, она получила прозвище Королева коктейлей. Правда, девушка признается, что испытывает трудности. В своей автобиографии 18-летняя принцесса рассказала, что часто частенько обращается за помощью к психотерапевтам.

В начале этого учебного года Амалия поступила на междисциплинарный курс, где должна была изучать политику, психологию, право и экономику. Но не прошло и половины семестра, как королевский дворец получил тревожный отчет разведки, где вывод был один: принцессе нужно срочно вернуться в королевскую резиденцию. Девушка съехала из общежития, но, как говорят преподаватели, продолжает посещать занятия в университете.

Дело в том, что некоторое время назад Амалия и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте упоминались в сообщениях одной из преступных группировок, которой возглавлял криминальный авторитет Ридуан Таги. Тогда правоохранители сделали вывод, что принцесса и глава правительства могут стать мишенями.

Король и королева Нидерландов выразили надежду, что усиленные меры безопасности будут отменены так скоро, как только полиция разберется в сложившейся ситуации.