Глава МЧС России Александр Куренков прибыл «на пожар» нефтебазы под Калининградом за… три минуты до его начала

Глава МЧС России Александр Куренков
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
… В пятницу, 14 октября, МЧС России совместно с другими оперативными службами провело масштабные учения по ликвидации последствий сразу четырех видов чрезвычайных ситуаций.
В том числе - спасатели тушили нефтебазу на акватории Калининградского морского канала и Калининградского залива.
Как раз - «к началу пожара», даже минуты на три раньше (что было вполне символично), прежде чем из гигантских резервуаров с нефтепродуктами повалил страшный едкий дым, на объекте появился глава Российского МЧС, генерал-лейтенант Александр Куренков. Вместе с ним «на срочный вызов» прибыли главы МЧС Белоруссии и Казахстана - Вадим Синявский и Юрий Ильин.
И тут началось!
Чего только мы с фотокором Владимиром Веленгуриным не увидели!
Глава МЧС России Александр Куренков и специальный корреспондент "Комсомолки" Александ Гамов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
У нас прямо на глазах «сталкивались» морские суда - и тут же тоже, как и резервуары, «загорались». «Рушились» многоэтажные металлоконструкции! Следующая «авария» - «разлив нефти».
Потом - «человек за бортом»!
Первый раз мы увидели - как одновременно мчатся десятки скорых и пожарных машин!
В воздухе - вертолеты МЧС КА-32.
И … всемирно известный (летал по всем странам и континентам) самолет-амфибия Бе-200ЧС.
Спасатели на катерах, водолазы, медики в форме МЧС - с носилками и санитарными сумками…
Учебный пожар
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
И - десятки «спасённых» нефтяников - чистенькие, в новых касках и свежей форме (видимо, по случаю приезда высоких гостей.
Это увлекательнейшее действо (а большинство эпизодов были настолько похожи на «суровую правду жизни», что - мурашки по спине!) - продолжалось часа полтора.
- … Товарищ министр, самый главный вопрос. Ваша оценка… Как вам то, что мы сейчас (порой с дрожью в коленках) видели?
Этот вопрос я задал генерал-лейтенанту Куренкову сразу же, не спускаясь с высоченной вышки, с которой мы наблюдали за уникальными маневрами российских спасателей.
«Мталкивались» морские суда - и тут же «загорались»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Навыки, которые сейчас вырабатываются, они реально годятся к действию, к использованию в критических ситуациях, - сказал министр. - И мы выстраиваем некоторые моменты по-особому, по-новому.
Вот любопытный эпизод, не знаю, заметили вы или нет, сейчас лежал пожарный рукав,?прямо здесь, рядом с кораблем.
Система пожаротушения иногда устроена так, что ну, вода подается прямо… по воде, уж простите за тавтологию.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
И для этого навешиваются - водолазные буи - так называемые сигнальные.
- Зачем?
- Для того, чтобы не тонул этот гидрант, потому что он в общей сложности весит около 800 килограмм.
И есть опасность, что - при спуске с суши на воду и при подъеме на корабль - он просто может разорваться в местах соединения.
А тот гидрант, который вы видели - на плаву, он подается, реально, уже с пеной внутри. (И поэтому не тонет. - А.Г.)
И много таких - разных эпизодов, приемов.
То есть, наука и технологии идут вперёд.
Вроде бы эпизоды, но они - очень важные.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Нынешние учения были достаточно масштабные. Какие - в целом - сильные стороны вы увидели в том, что сейчас было продемонстрировано?
- Вы знаете, к сильным сторонам относится то, что отрабатывается слаженность. Вот Александр Петрович Чуприян, первый заместитель министра, он сейчас даже в комментариях к этим учениям говорил, что в жизни всегда бывает по-другому. На учениях мы стараемся все сделать, как говорится, по учебнику, идеально. Но есть и нюансы. Мы пытаемся отработать разные вводные, которые и бывают в жизни.
То есть, усложняем задачи своим сотрудникам, которые выполняют эти вводные. В этом и заключается смысл учений. Чтобы научиться действовать именно на сложных элементах.
Потому что - ну, показать красиво можно, наверное. Хотя - тоже трудно. Но выработать навыки - реальные и с психологической точки зрения, в том числе, отточенные - это важно.
Вот вы сегодня увидели три этапа учений.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Четыре даже.
- Даже четыре, да, вместе с работой на высотах, скажем так, на строительных лесах. Эвакуация людей.
Один из сложнейших элементов – тушение пожаров на нефтебазах, там тоже свои есть подходы.
А то, что касается отработки элементов на воде, у нас в России большое количество морей, озёр, просто водоемов, на которых, в случае чрезвычайных ситуаций, приходится применять эти навыки.
Не секрет, что многие спасательные операции довольно сложные. Но, самое главное, наши люди умеют их выполнять.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- То есть, оценка у министра какая?
- Абсолютно удовлетворительная.
- Как? Александр Вячеславович! То есть, не четыре, не пять?
- Ну, вы знаете, есть элементы, ну, как сказать? Которые придется ещё совершенствовать.
Конечно, пять. Внешне все это - на «пятёрку».
Но это все будет вот сейчас, сразу, разбираться. И - детально. А руководители подразделений потом доложат о результатах работы своих сотрудников.
Ну, а сейчас оценка для меня – пять. Наши ребята-спасатели – молодцы. Хорошо сработали.
То есть, это пока - взгляд с наблюдательного пункта, скажем так.
А как это было внутри? Командиры разберутся, доложат. И тогда оценка будет поставлена окончательно.
- А-а, то есть, она может быть ниже даже, да?
- Ну, немного ниже может быть.
- Скажите, пожалуйста, а почему вы так часто проводите такие учения? Вот для чего?
- Ну, первое.
Любое учение – это выработка навыка.
Осознание. Это подготовка сотрудника психологически. Если психологически он готов, он четко понимает, что нужно сделать.
В моем представлении, для четко выработанного навыка спасатель должен применить его на практике - примерно в одной и той же ситуации.
Но такое в жизни встречается не часто - вот поэтому навыки доводятся до автоматизма, они должны быть универсальными.
А некоторые спасатели вообще не попадают на тушение, например, нефтебазы. Это такое бывает, ну, не знаю, раз в 20 лет.
- Ну, вот мы - первый раз попали.
- Да. А спасатель должен быть готов к тому, что такое может произойти.
- А министру что это дает?
- Министру - глубокое понимание своих возможностей.
Да, и - возможности управления, его результат.
То есть, руководителю должно быть понятно, - кто эти специалисты, кому какое задание можно доверить, какие подразделения мобилизовать для выполнения конкретных задач.
Ну, это просто необходимо.
- Вообще, вы знаете, вот у меня такое ощущение, мы еще с Сергеем Шойгу работали, что все происходило прямо по-настоящему. И даже страшновато было. Вот, а почему нужно обязательно приближать учения к реальным условиям?
- Это важный психологический момент. Потому что люди должны понимать - какие могут возникнуть чрезвычайные ситуации и к чему нам надо быть готовыми.
Есть у нас в МЧС сотрудники уже с навыками, которые попадали в определенные ситуации один-два раза, к примеру. Но есть и молодые, которые этого не знают.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
А когда они - пусть и на учениях - действуют в одной связке со старшими товарищами, назовем из даже наставниками - в этом случае начинающие спасатели проходят очень хорошую школу.
И в перспективе будут иметь тот самый опыт, о котором мы с вами говорим.
Володя (по ходу интервью обращаюсь к фотокору Веленгурину), можешь меня сфотографировать рядом с министром?
Министр:
Я с удовольствием. Бывают такие моменты, когда встречаюсь с курсантами, например, и они немного стесняются, и пауза затягивается, тогда я, не дожидаясь, пока они предложат, говорю им первый - разрешите я с вами сфотографируюсь? Ну, чтобы не они меня просили, а я у них спрашиваю. Такое бывает.
- Спасибо, что взяли нас с собой в эту командировку, товарищ генерал-лейтенант, Мы все свои люди. Мы тоже «силовое» - родственное подразделение. Мы - ваши «личники».
- Спасибо. Благодарю.
- Удачи!