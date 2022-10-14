Глава МЧС России Александр Куренков прибыл «на пожар» нефтебазы под Калининградом за… три минуты до его начала

Глава МЧС России Александр Куренков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… В пятницу, 14 октября, МЧС России совместно с другими оперативными службами провело масштабные учения по ликвидации последствий сразу четырех видов чрезвычайных ситуаций.

В том числе - спасатели тушили нефтебазу на акватории Калининградского морского канала и Калининградского залива.

Как раз - «к началу пожара», даже минуты на три раньше (что было вполне символично), прежде чем из гигантских резервуаров с нефтепродуктами повалил страшный едкий дым, на объекте появился глава Российского МЧС, генерал-лейтенант Александр Куренков. Вместе с ним «на срочный вызов» прибыли главы МЧС Белоруссии и Казахстана - Вадим Синявский и Юрий Ильин.

И тут началось!

Чего только мы с фотокором Владимиром Веленгуриным не увидели!

Глава МЧС России Александр Куренков и специальный корреспондент "Комсомолки" Александ Гамов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У нас прямо на глазах «сталкивались» морские суда - и тут же тоже, как и резервуары, «загорались». «Рушились» многоэтажные металлоконструкции! Следующая «авария» - «разлив нефти».

Потом - «человек за бортом»!

Первый раз мы увидели - как одновременно мчатся десятки скорых и пожарных машин!

В воздухе - вертолеты МЧС КА-32.

И … всемирно известный (летал по всем странам и континентам) самолет-амфибия Бе-200ЧС.

Спасатели на катерах, водолазы, медики в форме МЧС - с носилками и санитарными сумками…

Учебный пожар Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И - десятки «спасённых» нефтяников - чистенькие, в новых касках и свежей форме (видимо, по случаю приезда высоких гостей.

Это увлекательнейшее действо (а большинство эпизодов были настолько похожи на «суровую правду жизни», что - мурашки по спине!) - продолжалось часа полтора.

- … Товарищ министр, самый главный вопрос. Ваша оценка… Как вам то, что мы сейчас (порой с дрожью в коленках) видели?

Этот вопрос я задал генерал-лейтенанту Куренкову сразу же, не спускаясь с высоченной вышки, с которой мы наблюдали за уникальными маневрами российских спасателей.

«Мталкивались» морские суда - и тут же «загорались» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Навыки, которые сейчас вырабатываются, они реально годятся к действию, к использованию в критических ситуациях, - сказал министр. - И мы выстраиваем некоторые моменты по-особому, по-новому.

Вот любопытный эпизод, не знаю, заметили вы или нет, сейчас лежал пожарный рукав,?прямо здесь, рядом с кораблем.

Система пожаротушения иногда устроена так, что ну, вода подается прямо… по воде, уж простите за тавтологию.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И для этого навешиваются - водолазные буи - так называемые сигнальные.

- Зачем?

- Для того, чтобы не тонул этот гидрант, потому что он в общей сложности весит около 800 килограмм.

И есть опасность, что - при спуске с суши на воду и при подъеме на корабль - он просто может разорваться в местах соединения.

А тот гидрант, который вы видели - на плаву, он подается, реально, уже с пеной внутри. (И поэтому не тонет. - А.Г.)

И много таких - разных эпизодов, приемов.

То есть, наука и технологии идут вперёд.

Вроде бы эпизоды, но они - очень важные.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Нынешние учения были достаточно масштабные. Какие - в целом - сильные стороны вы увидели в том, что сейчас было продемонстрировано?

- Вы знаете, к сильным сторонам относится то, что отрабатывается слаженность. Вот Александр Петрович Чуприян, первый заместитель министра, он сейчас даже в комментариях к этим учениям говорил, что в жизни всегда бывает по-другому. На учениях мы стараемся все сделать, как говорится, по учебнику, идеально. Но есть и нюансы. Мы пытаемся отработать разные вводные, которые и бывают в жизни.

То есть, усложняем задачи своим сотрудникам, которые выполняют эти вводные. В этом и заключается смысл учений. Чтобы научиться действовать именно на сложных элементах.

Потому что - ну, показать красиво можно, наверное. Хотя - тоже трудно. Но выработать навыки - реальные и с психологической точки зрения, в том числе, отточенные - это важно.

Вот вы сегодня увидели три этапа учений.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Четыре даже.

- Даже четыре, да, вместе с работой на высотах, скажем так, на строительных лесах. Эвакуация людей.

Один из сложнейших элементов – тушение пожаров на нефтебазах, там тоже свои есть подходы.

А то, что касается отработки элементов на воде, у нас в России большое количество морей, озёр, просто водоемов, на которых, в случае чрезвычайных ситуаций, приходится применять эти навыки.

Не секрет, что многие спасательные операции довольно сложные. Но, самое главное, наши люди умеют их выполнять.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- То есть, оценка у министра какая?

- Абсолютно удовлетворительная.

- Как? Александр Вячеславович! То есть, не четыре, не пять?

- Ну, вы знаете, есть элементы, ну, как сказать? Которые придется ещё совершенствовать.

Конечно, пять. Внешне все это - на «пятёрку».

Но это все будет вот сейчас, сразу, разбираться. И - детально. А руководители подразделений потом доложат о результатах работы своих сотрудников.

Ну, а сейчас оценка для меня – пять. Наши ребята-спасатели – молодцы. Хорошо сработали.

То есть, это пока - взгляд с наблюдательного пункта, скажем так.

А как это было внутри? Командиры разберутся, доложат. И тогда оценка будет поставлена окончательно.

- А-а, то есть, она может быть ниже даже, да?

- Ну, немного ниже может быть.

- Скажите, пожалуйста, а почему вы так часто проводите такие учения? Вот для чего?

- Ну, первое.

Любое учение – это выработка навыка.

Осознание. Это подготовка сотрудника психологически. Если психологически он готов, он четко понимает, что нужно сделать.

В моем представлении, для четко выработанного навыка спасатель должен применить его на практике - примерно в одной и той же ситуации.

Но такое в жизни встречается не часто - вот поэтому навыки доводятся до автоматизма, они должны быть универсальными.

А некоторые спасатели вообще не попадают на тушение, например, нефтебазы. Это такое бывает, ну, не знаю, раз в 20 лет.

- Ну, вот мы - первый раз попали.

- Да. А спасатель должен быть готов к тому, что такое может произойти.

- А министру что это дает?

- Министру - глубокое понимание своих возможностей.

Да, и - возможности управления, его результат.

То есть, руководителю должно быть понятно, - кто эти специалисты, кому какое задание можно доверить, какие подразделения мобилизовать для выполнения конкретных задач.

Ну, это просто необходимо.

- Вообще, вы знаете, вот у меня такое ощущение, мы еще с Сергеем Шойгу работали, что все происходило прямо по-настоящему. И даже страшновато было. Вот, а почему нужно обязательно приближать учения к реальным условиям?

- Это важный психологический момент. Потому что люди должны понимать - какие могут возникнуть чрезвычайные ситуации и к чему нам надо быть готовыми.

Есть у нас в МЧС сотрудники уже с навыками, которые попадали в определенные ситуации один-два раза, к примеру. Но есть и молодые, которые этого не знают.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А когда они - пусть и на учениях - действуют в одной связке со старшими товарищами, назовем из даже наставниками - в этом случае начинающие спасатели проходят очень хорошую школу.

И в перспективе будут иметь тот самый опыт, о котором мы с вами говорим.

Володя (по ходу интервью обращаюсь к фотокору Веленгурину), можешь меня сфотографировать рядом с министром?

Министр:

Я с удовольствием. Бывают такие моменты, когда встречаюсь с курсантами, например, и они немного стесняются, и пауза затягивается, тогда я, не дожидаясь, пока они предложат, говорю им первый - разрешите я с вами сфотографируюсь? Ну, чтобы не они меня просили, а я у них спрашиваю. Такое бывает.

- Спасибо, что взяли нас с собой в эту командировку, товарищ генерал-лейтенант, Мы все свои люди. Мы тоже «силовое» - родственное подразделение. Мы - ваши «личники».

- Спасибо. Благодарю.

- Удачи!