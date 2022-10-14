Как укрепить иммунитет, похудеть и поддержать сердце: 10 важных книг о здоровье

Когда накрывает усталость, мечутся тревожные мысли, вдруг приходит бессонница, психологи рекомендуют отложить телефон и выключить телевизор. И взять в руки хорошую книгу.

Особенно, если из этой книги вы узнаете что-то новое о своем организме. Или о том, как правильно выстроить режим дня, чтобы похудеть, почему иногда давит в груди и какие анализы стоит сдать, чтобы понять причину усталости.

В подборке книг издательства «Комсомольская правда» вы найдете ответы на все вопросы. Написанные очень понятным языком практикующими врачами, которые знают о боли и болезнях все, они станут не просто энциклопедией, а настоящими друзьями, которым можно задать стыдные на первый взгляд, но очень важные вопросы.

Виктория Боровская «Это не стыдно»: много важного о женском здоровье

«Я уже несколько лет веду марафоны по тазовому дну. Когда запускала свой первый курс на эту тему, не ожидала, что он будет настолько популярным. Курс моментально стал бестселлером! Сейчас по всему миру есть десятки тысяч человек, которым работа со мной и курс про тазовое дно помогли изменить здоровье и улучшить качество жизни. Они не просто доверились мне, они получили невероятные результаты: многим удалось устранить проблемы со здоровьем без операций, хотя врачи уверяли, что без хирургического вмешательства не обойтись».

Так пишет сертифицированный тренер, популярный блогер Виктория Боровская в своей книге «Это не стыдно» про тазовое дно и связанные с ним проблемы. А это не только недержание, это и торчащий живот, и сутулость, и косточки на стопах, и боль в шее и между лопатками... В книге объясняется эта неочевидная взаимосвязь. А также есть QR-коды, ведущие на упражнения из курса Виктории и комплекс дыхательной гимнастики, которая поможет с проблемами, о которых стыдно, но нужно говорить.

Наталия Горн «7 нот здоровья»: настройте гармонию организма

Эта книга задает высокий темп: врач общей практики, семейный доктор Наталия Горн обещает, что благодаря ей вы сможете повысить качество своей жизни за 7 недель. И рассказывает о своей методике лечения, вернее, не лечения, а комплексного целостного подхода к организму: «Я рассматриваю его не как набор органов и болезней, а как единую систему тела, разума и окружающей среды. Особенно любимая мной сфера - это профилактическая медицина, антивозрастные стратегии, направленные на долголетие и повышение качества жизни».

7 нот здоровья - это стол, стул, сон, секс, спорт, стресс и счастье. Все, от чего зависят здоровье, гармония и долгая счастливая жизнь. Да, менять жизнь не так просто, да, это требует осознанного подхода и понимания - зачем это нужно. Но автор книги «7 нот здоровья» обещает, что, придерживаясь ее концепции, каждый сможет навести порядок в духовной и телесной жизни. Ведь в книге много по-настоящему ценных советов и рецептов, которые помогут привести в гармоничный порядок все семь нот.

Зухра Павлова «Обман веществ»: почему не только сахар - белая смерть

Автор книги - эндокринолог с опытом работы более 20 лет, преподает на факультете фундаментальной медицины МГУ и дописывает докторскую диссертацию про мужское ожирение, дефицит тестостерона и проблемы старения. Обладательница массы сложных медицинских знаний, преподаватель с многолетним опытом, однажды она решила завести блог в интернете, а потом написала и книгу «Обман веществ».

Эндокринология - это наука, которая занимается обменом веществ в организме. И врачи-эндокринологи знают, что порой опасен бывает не лишний вес, а скрытый внутренний жир, который мешает жить даже худеньким людям. Знают, чем опасен сахар и трансжиры. И обо всем этом автор рассказывает нам.

Но что важнее - из книги вы получите не только теоретические выкладки, но и ценные практические советы. Например, все знают, что нужно выпивать не меньше двух литров воды в день, но Зухра Павлова рекомендует заводить специальный будильник, который будет напоминать - выпей воды!

Еще много полезной и, главное, экспертной информации в книге «Обман веществ». И подана она не сухим непонятным слогом, а очень доходчиво и дружелюбно.

Мария Попова «Темная сторона ЗОЖ»: главные заблуждения стремящихся к здоровью

XXI век подарил нам массу знаний, а главное - их доступность. Интернет открыл нам бездны... Особенно глубоки они в направлении здорового образа жизни. Не запутаться в советах блогеров-псевдоврачей, среди которых тонут слабые голоса настоящих врачей-экспертов, довольно сложно.

Путалась в этом и автор книги «Темная сторона ЗОЖ». Она едва не подорвала здоровье, пытаясь стать здоровее... И написала книгу, чтобы провести нас в штормовом океане советов по ЗОЖ: «Мы попробуем взглянуть на новые веяния сквозь призму здравого смысла и определить для себя важные моменты на пути формирования здорового образа жизни семьи. И начать жить в контексте спокойного и разумного подхода к всевозможным ограничениям. А еще разобраться с базовыми вопросами диагностики своего здоровья и узнать важные моменты расшифровки медицинских анализов».

В конце книги «Темная сторона ЗОЖ» Мария Попова дает работающие практические советы, которые можно внедрить в свою жизнь, чтобы почувствовать себя бодрее и лучше.

Динара Березина «Секс это здорово»: про радость интимной жизни

Эту книгу практикующий врач акушер-гинеколог, сексолог, врач УЗ-диагностики посвятила двум свои дочерям, которые вырастут и станут женщинами. И разговор с ними и нами, читателями, ведется откровенно, экспертно и при этом доброжелательно и ласково, так что даже некоторые очень интимные главы воспринимаются без ложного смущения.

«На самом деле главная цель этой книги -развить ваш сексуальный интеллект. Это очень широкий термин, который объединяет знания об анатомии, физиологии и психологии человека, познание собственной сексуальности, приобретение различных навыков и изучение возможностей собственного тела. И я могу смело пообещать вам, что все, что вы узнаете из этой книги, сделает ваш секс лучше. Знания - сила, даже в таком интимном вопросе», - говорит Динара Березина, главврач частной клиники, автор множества научных статей и популярный блогер.

В общем, вы найдете ответы на самые тайные ваши вопросы, которые порой стыдно обсудить даже с самыми близкими людьми. Но, прочитав книгу, вы вспомните, что «Секс - это здорово!»

Анастасия Егорова «Есть хорошо!»: с удовольствием есть и худеть - это реально

Эта книга о правильном питании и здоровье, о пищевых привычках странных мифах о еде, которые нам порой очень мешают похудеть. Главный постулат автора - практикующего диетолога Анастасии Егоровой - запретов и вредных продуктов не существует, от еды надо получать удовольствие!

Правда, Анастасия честно предупреждает: в этой книге не будет волшебной фразы, которая замотивирует вас раз и навсегда, нет рецепта волшебной таблетки для похудения. Зато есть пошаговая стратегия, которая поможет изменить пищевые привычки. Благодаря ей вы перестанете переедать раз и навсегда. И возьмете ответственность за свое тело в свои руки.

Да, это будет не просто и довольно скучно, ведь менять привычки и жизнь не всегда легко и весело.

Зато книга «Есть хорошо!», написанная профессионалом с хорошим чувством юмора, станет для вас проводником, поддержкой, доброй подругой и временами строгим учителем на пути к правильной и стройной жизни.

Екатерина Маслова «Просто про иммунитет»: как сделать иммунную систему крепче

Дипломированный нутрициолог (специалист по правильному питанию и здоровому образу жизни), автор сотен статей о ЗОЖ и иммунитете написала книгу, где собрала все самые популярные вопросы об иммунитете и доступно их все объяснила.

Цитата из предисловия: «Рассказы о вирусах, бактериях и клетках иммунной системы я постаралась превратить в увлекательные истории, проводя аналогии с миром людей. Например, вирусы - это коварные альфонсы, а лимфоциты - полицейские, сражающиеся с вооруженными грабителями-патогенами. В практической части разберемся, что укрепляет иммунитет, а какие советы из интернета не имеют научного обоснования, какие процедуры, народные средства и продукты питания действительно работают, а какие нет».

Уже интересно? А ведь в книге «Просто про иммунитет» есть еще и вкусные рецепты полезных блюд для нашей иммунной системы!

Нана Погосова «Близко к сердцу»: важные ответы на все вопросы от светила кардиологии

Врач с многолетним опытом, эксперт международного уровня, доктор медицинских наук, профессор, президент Национального общества профилактической кардиологии, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Нана Погосова в книге «Близко к сердцу» ответила на самые распространенные вопросы о нашем сердце.

И не только о сердце, а обо всем, что его так или иначе касается, - о холестерине, повышенном и пониженном давлении, вредных привычках, о том, как вовремя увидеть инсульт и распознать инфаркт. И, конечно, о лишнем весе и правильной еде (да-да, там есть очень полезные рецепты вкусных блюд, которые понравятся вашему сердцу), о том, полезны ли обезжиренные продукты и чем опасны трансжиры.

И самое главное - как помочь сердцу как можно дольше оставаться здоровым и биться в ровном ритме.

Мария Евдокимова «На ошибках учатся»: как не попасть в ловушку медицинских мифов

Потомственный врач, соучредитель клиники, работающей по принципам доказательной медицины, Мария Евдокимова знает все о «лечении» в интернете - долгое время она вела свой блог, где отвечала читателям на вопросы, развенчивала самые популярные мифы и предостерегала от лечения странными способами.

Вот, например, почему не стоит сдавать кучу анализов на дефицит витаминов «на всякий случай». Цитата из книги: «Сдавать анализы важно прицельно, с учетом имеющихся жалоб, с пониманием того, что же мы хотим увидеть. Иногда мне кажется, что врачи, которые рекомендуют сдавать много анализов и принимать кучу лекарств, просто не знают, что происходит, и стреляют из пушки по воробьям».

А еще в книге «На ошибках учатся» есть главы про БАДы, глютен, молоко, органическую косметику и натуральную химию. В общем, про все суперизобретения и страшилки XXI века. Честно и очень понятно.

Анастасия Арсенева «Железный аргумент»: вся правда об анемии

Врач-гематолог, популяризатор медицинских знаний Анастасия Арсенева рассказала в книге о том, почему матери «награждают» железодефицитной анемией своих детей, даже не подозревая об этом:

«Дефицит железа может таиться в организме женщины годами. Иногда он появляется задолго до беременности, лишает ее энергии и физических сил, маскируется под хроническую усталость, усиливает тревожность и склонность к депрессии, ослабляет иммунитет. Врачи и сами пациентки склонны списывать его симптомы на что угодно, только не на истинную причину. Во время беременности скрытый дефицит часто превращается в анемию, которая вредит уже не только маме, но и ребенку. Малыш не может накопить достаточно железа во время беременности, а в первые годы жизни у него случается анемия».

А еще вы узнаете о том, что усталость, проблемы с памятью, бессонница и даже невозможность забеременеть - это все следствия одной проблемы. И справиться с этим вам поможет «Железный аргумент».