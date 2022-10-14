Церемония вручения премии «Глобальная энергия» состоялась на РЭН-2022

Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак вручил премию «Глобальная энергия» доктору физико-математических наук Виктору Орлову (Россия) за фундаментальные исследования по разработке инновационных энергетических технологий на основе быстрых реакторов с теплоносителем из тяжелых сплавов и замкнутым топливным циклом.

Церемония состоялась на Международном форуме «Российская энергетическая неделя». В мероприятии также принял участие Председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин.Два победителя из США, заслуженный профессор инженерии Хьюстонского университета КаушикРаджашекараи старший научный сотрудник Аргоннской национальной лаборатории Меркури Канадзидис, не смогли присутствовать на церемонии лично, но обратились к участникам и гостям церемонии по видеосвязи.

«В текущей ситуации глобальных изменений особое значение приобретает технологический потенциал мирового ТЭК, поэтому необходимо действовать сообща, объединяя усилия стран в научной сфере на благо всей отрасли. В этой связи важно, что Премия имеет международной статус. Мы видим, что из года в год эта награда способствует научным прорывам в отраслях энергетики, популяризирует открытия в сфере ТЭК. Убеждён, что на следующем этапе своего развития премия будет вручаться специалистам, чей талант позволят повысить энергоэффективность уже известных источников энергии и открыть новые, а значит – сделать более комфортной жизнь миллионов людей на планете. Поздравляю премию «Глобальная энергия» с 20-летием с момента ее учреждения», – заявил Александр Новак.

«В этом году исполняется 20 лет с момента создания премии «Глобальная энергия». Группа «Россети» поддерживает эту инициативу практически на протяжении всего пути, поскольку она содействует объединению мирового научного сообщества и позволяет поднимать значимые вопросы для всего человечества. Исследования лауреатов нацелены на развитие не только новых источников энергии, чему сейчас уделяется особое внимание, но и «традиционной» энергетики, формирующей основу систем энергоснабжения», – подчеркнул в своем выступлении генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Виктор Орлов получил премию из рук вице-премьера. «Спасибо за столь глубокую оценку моей работы. Хотел бы поблагодарить коллег, которые выдвинули меня на эту премию. Также хотел бы отметить инженеров физического факультета Московского университета, с которыми я работал на первой в мире атомной электростанции: этот опыт позволил мне освоить ряд технических деталей, без которых невозможно заниматься ядерной энергетикой», – отметил лауреат.

«Премию обязательно нужно развивать, популяризировать в разных странах и поощрять тех ученых, которые работают над решением экологических проблем, уменьшением потребления топлива и объемов выбросов. Все это возможно лишь при усилении поддержки науки, и такие премии, как «Глобальная энергия», помогают исследователям приносить человечеству еще больше пользы», – подчеркнул в своем видеообращении г-н Раджашекара.

«Для меня большая честь получить премию “Глобальная энергия” и быть признанным среди тех, кто внёс выдающийся вклад в науку и технологии возобновляемой энергии, став достойной частью сообщества исследователей солнечной энергии. Я хочу поблагодарить своих студентов и коллег за их поддержку, и Международный комитет премии, который выбрал меня», – заявил г-н Канадзидис.

В ходе церемонии Александр Новак от имени «Глобальной энергии» вручил Почётный диплом ассоциации иностранному учёному. «За вклад в развитие энергетики стран Африканского региона» его получил Люк Чика Эме, декан инженерного факультета Университета им. ЧуквуэмекаОдумегву-Оджукву в Нигерии.

В этом году Почётный диплом иностранному учёному вручался впервые. Ранее ассоциация учредила такую награду для российских учёных: за вклад в развитие энергетической отрасли. Решение поощрять иностранных специалистов Почётным дипломом связано с тем, что география заявок на премию «Глобальная энергия» значительно расширилась за последние три года. Номинационные представления из стран развивающего мира обратили внимание международного научного сообщества на работы ученых из государств Африки и Латинской Америки.