Новое прочтение Шекспира и возвращение на сцену пьесы Булгакова

Фрагмент спектакля "Багровый остров" Театра им. Пушкина. Фото: teatrpushkin.ru
Возвращается на Большую сцену пьеса Михаила Булгакова. «Багровый остров» был написан Михаилом Афанасьевичем (на основе собственного фельетона) специально для Камерного театра (теперь это Театр Пушкина) и поставлена в 1928 году. Правда через несколько месяцев после премьеры спектакль закрыли.
Это пьеса о театре. Молодой драматург сочинил революционную драму «Багровый остров», судьбу которой должен решить цензор. Но тот уезжает в отпуск, поэтому главному режиссёру приходится срочно распределить роли и провести генеральную репетицию: актёры буквально на ходу читают текст и придумывают постановку... В этой пьесе Булгаков решил высмеять псевдореволюционные постановки, эклектичные, совмещающие несовместимое, в угоду цензуре. Одним из таких авторов Булгаков считали Всеволода Мейерхольда, ставившего в те годы подобные спектакли.
Режиссёр нового «Багрового острова» - артист Театра Пушкина Фёдор Левин. Художественный руководитель постановки - Евгений Писарев. Главную роль сыграет Александр Матросов.
Где: Театр им.Пушкина.
Когда: 28 октября, 8 ноября.
Цена билетов: 700 – 8000 руб.
Спектакль-альманах к столетию Театра им.Маяковского. Юбилей будут отмечать 29 октября. Режиссер - Егор Перегудов.
В основу постановки легли произведения классиков (Бунин, Чехов, Шукшин, Пушкин, Некрасов, Аверченко) в исполнении ведущих артистов «Маяковки»: Светланы Немоляевой, Игоря Костолевского, Анатолия Лобоцкого, Ольги Прокофьевой, Анны Ардовой, Виктора Запорожского, Игоря Марычева, Дарьи Поверенновой…
Это разножанровая постановка. Например, Игорю Костолевскому предложили для работы «Солнечный удар» Бунина. Анатолий Лобоцкий и Анна Ардова репетируют анекдот Чехова «Драма»…
Где: Театр им.Маяковского.
Когда: 29, 30 октября.
Цена билетов: 1000 – 2300 руб.
Фото: satire.ru
Режиссер Михаил Мокеев поставил комедию Островского. Здесь есть все: и элементы комедии положений, и ироничные диалоги, и неожиданные интриги. Главное, что отличает эту постановку от классического прочтения — это зонги: музыкальные номера, написанные в жанре инди-рока.
В главных ролях: Андрей Анкудинов, Александр Мохов, Марина Ильина.
Где: Театр сатиры.
Когда: 20-21 октября.
Цена билетов: 600 – 3000 руб.
«Лабардан-с»
Спектакль по комедии Гоголя «Ревизор» в постановке режиссера Сергея Женовача и его команды: Александра Боровского, Григория Гоберника и Дамира Исмагилова.
Это произведение знает каждый, кто закончил среднюю школу. «Если сила смеха так велика, что ее боятся, стало быть, ее не следует тратить по-пустому». Я решился собрать все дурное, какое только я знал, и за одним разом над всем посмеяться – вот все происхождение «Ревизора»! – писал Гоголь Жуковскому.
Где: Студия театрального искусства (СТИ)
Когда: 28-30 октября.
Цена билетов: 1000 – 6000 руб.
Фото: Елена Лапина, mossoveta.ru
Сценическая версия режиссера Евгения Марчелли трагедии Шекспира.
История знает множество постановок «Гамлета». Евгений Марчелли предложил собственную интерпретацию событий: Гамлет сам является носителем злой энергии, во многом определяющей его поступки. Подобная трактовка дает иной взгляд на отношения внутри королевской семьи, члены которой не могут и не стараются понять друг друга, живя в атмосфере тотального недоверия и отчужденности.
В роли Гамлета – Кирилл Быркин, Клавдий – Сергей Юшкевич, Гертруда – Евгения Крюкова, Офелия – Анна Галинова/Дарья Таран…
Где: Театр им.Моссовета
Когда: 15 октября, 13, 27 ноября.
Цена билетов: 750 – 7000 руб.
Фото: lenkom.ru
Спектакль по пьесе Алексея Арбузова в постановке режиссера Романа Самгина. История поздней любви. Он – немолодой врач-хирург, директор санатория Родион Николаевич в исполнении Игоря Бочкина. Она – экстравагантная пациентка санатория Лидия Васильевна Жербер (Олеся Железняк). Оба прожили непростую жизнь. За плечами война. Он был фронтовым хирургом. Она выступала в составе фронтовой театральной бригады. Он потерял на войне любимую жену. Она - единственного сына. У каждого на душе незаживающая рана, однако оба находят душевный ресурс для нового чувства. Новый спектакль «Ленкома» не только мелодрама, в нем много юмора, эксцентрики и позитивного настроя.
Где: «Ленком».
Когда: 28 октября, 9, 17 ноября.
Цена билетов: 900 – 1000 руб.
Фото: mxat.ru
Спектакль режиссера Константина Богомолова по собственному сочинению. Ироничная постановка про современный театр во всей его «красоте». Театр погряз в интригах, извращениях, глумлении над классикой. Для очистки от «скверны» в качестве экзорциста в театр направляется режиссер Аня, закончившая академию ФСБ…
Где: МХТ им.Чехова.
Когда: 18, 19 октября.
Цена билетов: 1500 – 12000 руб.