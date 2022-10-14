Новое прочтение Шекспира и возвращение на сцену пьесы Булгакова

Фрагмент спектакля "Багровый остров" Театра им. Пушкина. Фото: teatrpushkin.ru

«Багровый остров»

Возвращается на Большую сцену пьеса Михаила Булгакова. «Багровый остров» был написан Михаилом Афанасьевичем (на основе собственного фельетона) специально для Камерного театра (теперь это Театр Пушкина) и поставлена в 1928 году. Правда через несколько месяцев после премьеры спектакль закрыли.

Это пьеса о театре. Молодой драматург сочинил революционную драму «Багровый остров», судьбу которой должен решить цензор. Но тот уезжает в отпуск, поэтому главному режиссёру приходится срочно распределить роли и провести генеральную репетицию: актёры буквально на ходу читают текст и придумывают постановку... В этой пьесе Булгаков решил высмеять псевдореволюционные постановки, эклектичные, совмещающие несовместимое, в угоду цензуре. Одним из таких авторов Булгаков считали Всеволода Мейерхольда, ставившего в те годы подобные спектакли.

Режиссёр нового «Багрового острова» - артист Театра Пушкина Фёдор Левин. Художественный руководитель постановки - Евгений Писарев. Главную роль сыграет Александр Матросов.

Где: Театр им.Пушкина.

Когда: 28 октября, 8 ноября.

Цена билетов: 700 – 8000 руб.

«Истории»

Спектакль-альманах к столетию Театра им.Маяковского. Юбилей будут отмечать 29 октября. Режиссер - Егор Перегудов.

В основу постановки легли произведения классиков (Бунин, Чехов, Шукшин, Пушкин, Некрасов, Аверченко) в исполнении ведущих артистов «Маяковки»: Светланы Немоляевой, Игоря Костолевского, Анатолия Лобоцкого, Ольги Прокофьевой, Анны Ардовой, Виктора Запорожского, Игоря Марычева, Дарьи Поверенновой…

Это разножанровая постановка. Например, Игорю Костолевскому предложили для работы «Солнечный удар» Бунина. Анатолий Лобоцкий и Анна Ардова репетируют анекдот Чехова «Драма»…

Где: Театр им.Маяковского.

Когда: 29, 30 октября.

Цена билетов: 1000 – 2300 руб.

«Невольницы»

Фото: satire.ru

Режиссер Михаил Мокеев поставил комедию Островского. Здесь есть все: и элементы комедии положений, и ироничные диалоги, и неожиданные интриги. Главное, что отличает эту постановку от классического прочтения — это зонги: музыкальные номера, написанные в жанре инди-рока.

В главных ролях: Андрей Анкудинов, Александр Мохов, Марина Ильина.

Где: Театр сатиры.

Когда: 20-21 октября.

Цена билетов: 600 – 3000 руб.

«Лабардан-с»

Спектакль по комедии Гоголя «Ревизор» в постановке режиссера Сергея Женовача и его команды: Александра Боровского, Григория Гоберника и Дамира Исмагилова.

Это произведение знает каждый, кто закончил среднюю школу. «Если сила смеха так велика, что ее боятся, стало быть, ее не следует тратить по-пустому». Я решился собрать все дурное, какое только я знал, и за одним разом над всем посмеяться – вот все происхождение «Ревизора»! – писал Гоголь Жуковскому.

Где: Студия театрального искусства (СТИ)

Когда: 28-30 октября.

Цена билетов: 1000 – 6000 руб.

«ШекспирГамлет»

Фото: Елена Лапина, mossoveta.ru

Сценическая версия режиссера Евгения Марчелли трагедии Шекспира.

История знает множество постановок «Гамлета». Евгений Марчелли предложил собственную интерпретацию событий: Гамлет сам является носителем злой энергии, во многом определяющей его поступки. Подобная трактовка дает иной взгляд на отношения внутри королевской семьи, члены которой не могут и не стараются понять друг друга, живя в атмосфере тотального недоверия и отчужденности.

В роли Гамлета – Кирилл Быркин, Клавдий – Сергей Юшкевич, Гертруда – Евгения Крюкова, Офелия – Анна Галинова/Дарья Таран…

Где: Театр им.Моссовета

Когда: 15 октября, 13, 27 ноября.

Цена билетов: 750 – 7000 руб.

«Старомодная комедия»

Фото: lenkom.ru

Спектакль по пьесе Алексея Арбузова в постановке режиссера Романа Самгина. История поздней любви. Он – немолодой врач-хирург, директор санатория Родион Николаевич в исполнении Игоря Бочкина. Она – экстравагантная пациентка санатория Лидия Васильевна Жербер (Олеся Железняк). Оба прожили непростую жизнь. За плечами война. Он был фронтовым хирургом. Она выступала в составе фронтовой театральной бригады. Он потерял на войне любимую жену. Она - единственного сына. У каждого на душе незаживающая рана, однако оба находят душевный ресурс для нового чувства. Новый спектакль «Ленкома» не только мелодрама, в нем много юмора, эксцентрики и позитивного настроя.

Где: «Ленком».

Когда: 28 октября, 9, 17 ноября.

Цена билетов: 900 – 1000 руб.

«Новая оптимистическая»

Фото: mxat.ru

Спектакль режиссера Константина Богомолова по собственному сочинению. Ироничная постановка про современный театр во всей его «красоте». Театр погряз в интригах, извращениях, глумлении над классикой. Для очистки от «скверны» в качестве экзорциста в театр направляется режиссер Аня, закончившая академию ФСБ…

Где: МХТ им.Чехова.

Когда: 18, 19 октября.

Цена билетов: 1500 – 12000 руб.