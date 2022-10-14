Губернатор Александр Бурков подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей мобилизованных омичей

Губернатор Александр Бурков. Фото пресс-службы Правительства Омской области

В Омской области утверждены меры поддержки членов семей мобилизованных граждан. Соответствующий указ подписал глава региона. В пакет помощи вошли не только единовременные выплаты, в семьях мобилизованных могут рассчитывать на бесплатное посещение детских садов и горячее питание в школах, содействие в поиске работы для супругов, внеочередное обслуживание на дому родственников-инвалидов и другое.

«Наши земляки, призванные для участия в специальной военной операции, отправляются в зону боевых действий, — отметил Александр Бурков. - Мы верим, что они с честью выполнят свой долг, отстоят интересы страны и вернутся с победой. Чтобы наши защитники успешно справились с боевыми задачами, им важно знать, что об их семьях позаботятся. Сегодня подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных граждан».

Со дня убытия мобилизованного на пункт сбора военнослужащих члены его семьи могут получить следующие меры поддержки:

- освобождение от платы за посещение муниципальных детских садов;

- предоставление бесплатного горячего питания школьникам с первого по 11-й класс;

- бесплатное посещение спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, находящихся в ведении Омской области;

- единовременная денежная компенсация расходов на догазификацию домовладений в размере 130 тыс. руб.;

- внеочередное социальное обслуживание граждан организациями, находящимися в ведении Омской области;

- направление студентов колледжей и техникумов, подведомственных Министерству образования Омской области, на оплачиваемую практику в первоочередном порядке;

- содействие родителям мобилизованных в прохождении диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, обеспечение их лекарственными препаратами в порядке, установленном законодательством.