Участникам спецоперации вручили награды и документы на новое жилье

Военнослужащим-участникам спецоперации вручили государственные награды. Фото: Кадр видео

Сегодня в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им.А.А.Вишневского в Москве, военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания, государственные награды.

Отличившимся на поле боя было вручено 13 государственных наград, в числе которых 5 орденов «Мужества», 6 медалей «За отвагу», 1 медаль «Жукова», 1 медаль «Суворова», о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

Начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников передал слова благодарности от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость проявленные при выполнении воинского долга.

В мероприятии также принял участие врид руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Артем Святненко. Он вручил более 60 участникам военной спецоперации жилищные документы на получение нового жилья.

«Все военнослужащие обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Либо смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства», - отметил Артем Святненко.

В военном ведомстве отметили, что специалистами органов жилищного обеспечения уже подобраны и подготовлены места проживания в выбранных по желанию военнослужащих регионах страны, где они решили проходить дальнейшую службу.

В свою очередь заместитель начальника Главного военно-медицинского управления генерал-майор Александр Серговенцев сообщил, что для всех военнослужащих изготовлены современные протезы.

Напомним, Ранее министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов посетил Главный военный клинический госпиталь Росгвардии. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, первый заместитель директора Росгвардии вручил росгвардейцам государственные награды – ордена Мужества, медали «За отвагу» и медаль Жукова.

Кроме того, генерал-полковник Виктор Стригунов побеседовал с военнослужащими и сотрудниками, находящимися на излечении, пожелал им скорейшего выздоровления, выразил слова поддержки и благодарности.