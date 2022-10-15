В Китае стартует главный съезд пятилетки: бросят ли Си Цзиньпину вызов американские агенты

Глава Компартии Китая Си Цзиньпин Фото: REUTERS

ГРОЗИТ ЛИ ПОДНЕБЕСНОЙ СВОЯ «ПЕРЕСТРОЙКА»?

Китайцы любят две вещи: числовой символизм и изучение причин распада СССР. Нынешнее руководство Поднебесной застало горбачёвскую «перестройку» в сознательном возрасте и прекрасно помнит: у северных соседей была сверхдержава, по многим показателям превосходившая США, — и вдруг эта империя «слиняла в три дня». Оставив после себя гражданские войны по окраинам, бандитизм, да горстку прозападных олигархов, скупивших за бесценок промышленность.

Повторение такого сценария — ночной кошмар китайских патриотов. Ведь при желании между нынешней КНР и Советским Союзом образца 1980-х можно найти параллели. Замедление экономического роста, горячие точки по периметру (например, Тайвань), а в столице — прослойка либералов, искренне уверенных: «пойдем на поводу США — заживём так же богато, как американцы».

А начались все эти деструктивные процессы в СССР, как считается, на XX съезде КПСС в 1956 году. Тогда сумасбродный лидер Никита Хрущёв заклеймил «сталинские репрессии», что вызвало раскол в мировом соцлагере и впервые породило сомнения: а так ли хорош наш режим? После чего система стала медленно деградировать, пока не развалилась в 1991-м…

И вот с 16 по 22 октября 2022 года в пекинском Доме народных собраний пройдёт съезд Коммунистической Партии Китая (КПК) с порядковым номером XX — как тот хрущёвский. При этом американцы подвергают страну не меньшему давлению, чем Москву в годы Холодной войны. Ведь Китай — единственный игрок, чей объём экономики в последнее десятилетие, по некоторым методикам подсчётов, превзошёл США, и позволить себе потерять гегемонию Вашингтон не может.

Но есть и отличие. Сейчас Народной Республикой управляет не волюнтарист Хрущёв или капитулянт Горбачёв, а сторонник национального суверенитета — председатель Си Цзиньпин. Он у власти уже два срока — 10 лет. Вроде бы много. Но основатель КНР Мао Цзэдун отстоял у руля больше четверти века, а Дэн Сяопин, при котором страна стала превращаться в мирового лидера, — почти 15 лет. Оба считаются в Китае величайшими историческими деятелями. Вот и Си Цзиньпин хотел бы войти в этот пантеон. А заодно довершить свои реформы и окончательно «отвязать» Пекин от проамериканского глобализма, став одним из лидеров нового многополярного мира.

И дело лишь за малым — по традиции, председателя Республики на очередную пятилетку должен утвердить (или переутвердить) тот самый съезд КПК.

ВОЕННЫЕ И КОМСОМОЛЬЦЫ

Если взирать на юбилейный съезд из самого Китая — то, вроде бы, ничего судьбоносного.

— Настроение у трудящихся масс приподнятое! — рассказывает в беседе с kp.ru один из российских бизнесменов, постоянно живущий в Пекине. — Или, говоря по-серьёзному, особого ажиотажа за неделю до события не наблюдалось. В городе поставили пару стендов про ХХ съезд, на кольцевых дорогах вывесили несколько растяжек: «Сплотимся вокруг Центрального комитета Компартии, ядром которого выступает товарищ Си Цзиньпин». И всё. Даже в ленте новостей китайских СМИ эта тема почти не отсвечивает.

В общем, пока без неожиданностей. Но, с другой стороны, и в СССР накануне ХХ съезда вряд ли кто-то ждал сенсаций…

Сама процедура тоже выглядит рутинно. В Китая порядка 90 млн человек являются членами КПК. Они-то и делегируют на съезд 2296 человек — представителей партийных организаций всех уровней. Которые будут голосовать… вопрос лишь: за кого?

Китай — страна очень закрытая, публичную оппозицию «магистральной линии» выражать не принято. Но, разумеется, противостоящие политические кланы имеются и там. Их условно можно назвать «военными» и «комсомольцами». Первые — это сторонники суверенитета и партнёрства с Россией, которая обеспечивает Пекину надёжный тыл накануне решающей схватки с США. Неформальный лидер данной группировки — Си Цзиньпин. Он — вот же «совпадение» — является ещё и председателем Центрального военного совета КНР (главного органа по управлению армией).

А второй клан, «комсомольцы», — наоборот, выступают за партнёрство с США. В 1980-е капиталистические предприятия нового Китая часто возникали при молодёжных трудовых отрядах и комсомольских ячейках, а активную молодёжь с удовольствием приглашали на Запад и «обрабатывали». Так же, как в то время у нас. Сегодня эти люди — миллионеры, разбогатевшие на торговле с США и ЕС и не желающие терять барыши. Их поддерживает часть партийных элит, ведь такие бизнесы «крышевались» чиновниками, получавшими щедрые отступные за покровительство.

Если всё это кажется вам безумной конспирологией — можете почитать статью в New York Times от 2013 года. Где рассказывается, как один из столпов глобализма, банк JPMorgan Chase, долгое время занимался секретной программой под названием «Сыновья и дочери». Родственники влиятельных деятелей КПК и китайских бизнесменов «внезапно» получали хорошие должности в данной финансовой структуре. Там они исподволь коррумпировались и превращались в идеальных агентов влияния США…

Впрочем, и у клана «комсомольцев» есть «доказательства правоты». В 2000 годы, когда отношения США и КНР были безоблачны, среднегодовой рост китайского ВВП порой зашкаливал за 10%. В следующем десятилетии к власти пришёл Си Цзиньпин, и рост ВВП с трудом превышал 5%. А сейчас — и того ниже. И попробуй объясни, что система глобализма вместе с мировой торговлей пошли вразнос, кризис в той или иной степени накрывает все развитые страны, и «жить, как при Бараке Обаме» в любом случае уже не получится.

Так может ли кто-то из них бросить товарищу Си вызов на предстоящем съезде?

СЦЕНАРИИ ПРОВОКАЦИИ

«Во время любого переворота со свержением первого лица — смотри, что в это время делал и где был человек №2. В крайнем случае — №3 или 4», — писал русский философ Дмитрий Галковский.

Такой человек — по одной из версий, являющийся неформальным лидером клана «комсомольцев» — имеется. Это нынешний премьер-министр КНР Ли Кэцян, в 1993-98 годах как раз возглавлявший китайский Комсомол. А в университетские годы его научным руководителем был Ли Инин — местный «Гайдар и Чубайс», один из архитекторов приватизации и «открытости для Запада» в 1980-е, благодаря чему в Китай пришли глобальные корпорации.

И ещё деталь: по слухам, в числе вопросов съезда — снятие Ли Кэцяна и утверждение на премьерском посту нового человека, более лояльного клану «военных». Ибо сейчас тот позволяет себе не во всём соглашаться с товарищем Си. Например, в одном из публичных выступлений Премьер разошёлся с Председателем относительно сроков и перспектив ликвидации бедности в Китае (а этот проект Си Цзиньпин считает приоритетным).

Разумеется, большинство делегатов съезда — за Си Цзиньпина, в открытой схватке его не победить. Поэтому для Запада остаётся как минимум два варианта нечестной игры.

1. Заговор элит. Ничего невозможного тут нет — например, именно в результате сговора ближайших соратников в 1964 году был отправлен на пенсию «дорогой и любимый» Хрущёв. Неудивительно, что в американских соцсетях незадолго до съезда появились фейковые новости об «аресте Си Цзиньпина» — очень похоже на прощупывание почвы.

2. Открытое военное столкновение. Под боком у Китая — своя «Украина», проамериканский Тайвань. Стоит ему «случайно», например, потопить какой-нибудь китайский корабль в Тайваньском проливе — и Пекин вынужден будет отвечать. И если накануне съезда КПК вспыхнет война, итоги и того, и другого станут совсем не очевидными…

ИТОГО. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, американист:

На «организацию переворота» у США сейчас нет ресурсов

- Конечно, коллективный Запад будет интересоваться происходящим в КНР. Однако на данный момент возможностей активно влиять на ситуацию нет: у американцев не хватает ни сил, ни ресурсов. Вашингтон и его союзники слишком поглощены энергетическим кризисом и «украинским вопросом», который они за полгода так и не смогли решить в свою пользу. Наконец, пока ещё правящая Демократическая партия США всячески продвигает августовский визит спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси на Тайвань как «большую символическую победу Америки и Запада в Азии». Похоже, это всё, на что был способен Белый дом, и, вероятно, ХХ съезд КПК пройдёт «по плану».