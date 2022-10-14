Стало известно, кто сыграет Эраста Фандорина в новом сериале «Азазель». Это «внук» Игоря Костолевского

На прошедшей в Москве презентации продуктов платформы «Кинопоиск» было раскрыто имя артиста, сыгравшего главную роль в современной экранизации романа «Азазель» Бориса Акунина. Фото: Кадр видео

На прошедшей в Москве презентации продуктов платформы «Кинопоиск» было раскрыто имя артиста, сыгравшего главную роль в современной экранизации романа «Азазель» Бориса Акунина. До этого почему-то оно держалось в тайне.

Кастинг на роль Фандорина успешно прошел Владислав Тирон — молодой актер эпизодических ролей («Триггер», «Елки» и др.), окончивший Щепкинское театральное училище пять лет назад поступил в труппу Малого театра, а в кино дебютировал в 2017 году. 26-летнего парня называли внуком Игоря Костолевского за отдаленное визуальное сходство, но он опровергал этот факт. Отец Владислава, Владимир Тирон, к театру отношения не имеет, он — музыкант оркестра Гарика Сукачева. Мама — педагог. Владислав и сам окончил музыкальную школу и даже писал саундтрек к короткометражному фильму «Счастливый билет».

Фото: Кадр видео

Теперь актер сыграет Эраста Фандорина в новой экранизации романа «Азазель», где действие будет происходить в альтернативном Петрограде 2023 года.

Фото: Первый канал

— У нас был очень большой кастинг, — объяснила продюсер проекта Александра Ремизова. — Но обаяние и искренность, какие есть у Влада, редко встретишь у современных молодых актеров. Мне кажется, точнее — я очень надеюсь, что мы попали с ним в точку. Сериал «Азазель» вырос из проекта «Троцкий», который был про революцию, и в этот раз мы очень много размышляли: а что было бы, если бы не было революции, какой был бы путь у России? Так родилась наша собственная трактовка книги.

Фото: кадр из фильма

Революции, согласно сюжету сериала «Азазель», действительно не состоялось. Поэтому у власти по-прежнему династия Романовых. Молодой Фандорин поступает в сыскное управление полиции Петрограда и начинает первое серьезное расследование — после того, как молодой владелец нефтяной компании прилюдно совершает самоубийство в центре города.

Кроме того, в сериале играют Максим Матвеев (Николая III), Евгений Стычкин (в роли прогрессивного премьер-министра Дмитрия Орлова), а также Александр Семчев, Милена Радулович, Артем Быстров, Григорий Верник и другие.

Выход проекта на «Кинопоиске» запланирован на 4 января 2023 года.