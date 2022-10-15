Звезды стали красивыми и счастливыми за большие деньги: как изменились Малахов с Успенской и сколько эмбрионов осталось у Пугачевой

По слухам Андрей Малахов снимал стресс ксеноном. Фото: социальные сети

Звезды люди обеспеченные, поэтому порой пользуются такими дорогостоящими процедурами для здоровья или красоты, которые их поклонники не всегда могут себе позволить. Рассказываем о пяти модных и популярных медицинских процедурах и операциях, которыми часто пользуются наши звезды.

Малахов на ксеноне?

Сами звезды не любят афишировать свои тайные методы оздоровления. Мол они такие красивые, здоровые и похудевшие, благодаря ЗОЖ. Это чаще всего не так. Но доказать невозможно. А вот заглянуть в окна домов столичной богемы с помощью их окружения можно.

К примеру, экс-главред «Татлера» (был такой журнал о жизни богатых и знаменитых) Ариан Романовский в телеграм-канале рассказал о повальном увлечении звезд, а также светских львиц и львов, бизнесменов ксенонотерапией. Обещают — она убирает нервозность и тревожность. Ариан утверждает, что еще недавно: «На Рублевке из рук в руки передавали контакты ксенонщиков, которые приезжают прямо на дом и не жмутся с дозировкой чудотворного газа». Но этим летом во время сеанса ингаляций газом ксенон в Москве умер 45-летний топ-менеджер. Поэтому богатые и знаменитые стали более ответственно подходить к подобному способу избавления от стресса. Романовский сообщает как принимал ингаляции дома у директора одного из рекламных агентств: «Однажды меня приглашали на ксенон-пати в Горках. Но там его давали в терапевтических дозах под присмотром врачей и бригады реаниматологов…» Ариан описывает ощущения от процедуры: «Ощущения от ксенонотерапии примерно такие - тело постепенно накрывает большой теплой волной, по нему начинают бегать приятные мурашки, а плохие мысли улетучиваются. Кто-то погружается в дрему, у кого-то, наоборот, резко проясняется разум и приходят озарения… Поговаривают, Андрей Малахов тоже поклонник ксенона. Ходит на него в известную клинику…» Рекламировать клинику не будем, но ксенонотерапия в Москве доступна и в крупных частных медклиниках, и в мелких специализированных «забегаловках», а также в известных и очень дорогих санаториях для элиты.

В медицинской практике газ ксенон применяют с конца 90-х годов. Профессор Николай Буров в 1999 году запатентовал первый в мире препарат медицинского ксенона, а в 2010 году Минздрав разрешил использовать низкие концентрации ксенона для терапии эмоциональных расстройств и болевого синдрома. Ксенонотерапией лечат последствия стресса, в том числе бессонницу; обещают избавить от тревожности, нервозности, улучшить настроение и память. Пациент получает медицинский ксенон (газ без вкуса, цвета и запаха) через маску на лице в виде ингаляции. Человек погружается в сон – на 15 или 30 минут, просыпается моментально и без последствий, газ не вызывает привыкания и быстро выводится из организма. Придумали эту терапию в России, а теперь она суперпопулярна в самых дорогостоящих клиниках и оздоровительных лечебница США и Европы.

Цена: За одну процедуру пациент может получить с помощью ингаляторного введения от 2 литров ксенона. В этом случае цена – от 25 тысяч рублей. Возможно введение до 5 литров ксенона, тогда придется отжать за один сеанс – от 57 тысяч рублей.

Пугачева заморозила эмбрионы, а Семенович яйцеклетки

Как всем известно, младшие дети Аллы Пугачевой появились на свет, благодаря предусмотрительности певицы. Много лет назад Алла Борисовна прошла процедуру криоконсервации яйцеклеток, когда была в репродуктивном возрасте. Поэтому, когда Пугачева с мужем решились на детей, то это стало возможным. Ее ооциты разморозили, оплодотворили, получили эмбрионы – они прошли криоконсервацию. Затем их подсалили суррогатной матери, которая благополучно выносила Алле Пугачевой и ее мужу двойню – сейчас Лизе и Гарри уже девять лет. По слухам в околосветской тусовке у Пугачевой и ее мужа еще остались неиспользованные эмбрионы – криоконсервация может сохранять их неограниченное количество лет. Вот такой неподтвержденный факт обсуждают коллеги звезд.

Алла Пугачева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Часто звезды делают криоконсервацию яйцеклеток, так как пока не встретили мужчину – будущего отца ребенка. Эта процедура дает шанс на отложенное материнство, позволяя стать мамой без оглядки на возраст. Редко кто афиширует, что воспользовалась этой современной репродуктивной технологией. Анна Семенович не постеснялась рассказать нам, что прошла несколько процедур после тщательного медобследования. Чем больше клеток – тем больше шансов на успех. Певица объяснила свой поступок: «Я сделала эту процедуру, и она совершенно не вредна для здоровья. Все мифы, связанные с заморозкой яйцеклеток, не подтверждаются ни с точки зрения науки, ни докторов. Я считаю, что пройти эту процедуру можно многим женщинам после 30 лет. Это дает определенное спокойствие за репродуктивную функцию, исчезает психологическое давление. Можно избавиться от мысли, что надо срочно бежать и хоть от кого-то да родить. Появилась возможность без оглядки на возраст ждать своего мужчину, выбирать достойного партнера и уже с ним заводить ребенка». Теперь Семенович абсолютна спокойна за будущее.

Анна Семенович. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Криоконсервация – метод заморозки и хранения клеток человека с возможностью полного восстановления их биологических функций после разморозки. Криоконсервация в репродуктологии – сохранение сперматозоидов, яйцеклеток и эмбрионов для применения в программе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Перенос эмбрионов после криоконсервации приводит к наступлению беременности почти с той же высокой вероятностью, что и в рамках «обычного» цикла ЭКО.

Цена: 200 тысяч рублей – медобследование; медпрепараты; получение, криоконсервация и год хранения яйцеклеток в престижной частной столичной клинике. Продление хранения на год – от 12 тысяч рублей.

Дубцова, Слава и Успенская получили новое тело

Один из популярнейших пластических хирургов у звезд сейчас – Тимур Хайдаров. Он умеет делать такой пресс, что любая звезда после его операций сойдет за атлетку. Многие скрывают операции, объясняя похудение и преображение исключительно ЗОЖ. Но есть и честные артисты. К примеру, ведущий «Дома-2» и певец Давид Манукян (он же известен как «бывший Бузовой») сделал абдоминопластику с прорисовкой мышц пресса. Так у Давы появился пресс с кубиками. Певица Любовь Успенская уже ни раз поблагодарила своего хирурга: за новые формы. Хайдаров сделал Успенской за один наркоз «все и сразу»: «Это и руки, и спина, и животик. Сделали подтяжку груди и заменили грудные импланты, потому что они были, грубо говоря, каменные». Но главной целью пластики звезды шансоны были ягодицы – их сделали пышными и упругими «как у Кардашьян», операция называется липофилинг ягодиц. В них добавили жир с других частей тела. Благодаря этому и похудели: руки, спина и живот. За операцию Любовь отдала около 2 миллионов рублей. Певице Ирине Дубцовой доктор сделал липосакцию с элементами липофилинга – прорисовал скальпелем спортивный силуэт, чтобы получить идеальный женский пресс.

Певица Слава после липосакции всего тела. Фото: социальные сети

Певица Слава недавно сделала липосакцию подбородка, рук, ног, живота, ног, спины и немного подтянула грудь. Обошлось в 3 миллиона рублей. Артистка уже побывала с новым телом на гастролях и осталась довольна. Правда некоторые поклонники результата не видят – считают, что Слава и так была в нормальной форме. Она отвечает, что все манипуляции были небольшими, поэтому разница не такая заметная. Певица Слава расcказала kp.ru: «Зачем врать? Почти все наши звезды делали пластику, за исключением единиц. Потом рассказывали, что это результат ЗОЖ. Это не честно! Я самая правдивая. Я довольна результатом. Ничего нет лучше, чем видеть себя такой, какой ты хочешь. Я мечтала выступать в нарядах таких моделей, как раньше. Поэтому с доктором решили, что делаем меня как в клипе «Попутчица», который вышел 18 лет назад».

Цена: 2 миллиона рублей – липосакция, подтяжка груди и замена грудных имплантов.