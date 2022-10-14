Владимир Путин сказал, когда закончится мобилизация

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин на два дня прилетел в Астану, чтобы, как говорится, сверить часы с лидерами среднеазиатских республик. А в конце всех мероприятий президент встретился с журналистами. Российский лидер рассказал, как мобилизованные попадают на фронт, сколько человек нужно армии и есть ли будущее у Украины, как государства.

Вот главные вопросы и ответы пресс-конференции:

ЖДАТЬ ЛИ ВТОРУЮ ВОЛНУ МОБИЛИЗАЦИИ?

- Дополнительно мобилизовывать никого не предполагается. По крайней мере, предложений от Минобороны не поступало. Не вижу необходимости. Бестолковщина связана со старыми нормами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Сейчас информационная база обновляется, она станет максимально достоверной. Эта работа уже заканчивается.

Сейчас 222 тысячи мобилизованы из 300. В течение 2 недель мобилизационные мероприятия завершатся.

УЖЕ ХОРОНЯТ ЛЮДЕЙ, МОБИЛИЗОВАННЫХ ТОЛЬКО-ТОЛЬКО, В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ. А КАК ЖЕ ПОДГОТОВКА?

- Линия соприкосновения: 1100 км. Держать ее только силами контрактников, которые участвуют в наступлениях, просто невозможно. Все граждане должны пройти подготовку. 222 тысячи мобилизованных в войска сначала попадают в части формирования. 5-10 дней идет первичная подготовка. Затем они поступают в боевые части – там еще 5-15 дней подготовки. Затем в войсках, выполняющих боевую задачу, идет дополнительное слаживание. От начала мобилизации, если смотреть по минималке, возможно, что люди уже успели попасть на фронт.

33 тысячи человек уже в подразделениях. 16 тысяч выполняют боевую задачу. Но если к подготовке возникают вопросы, я поручу Совбезу провести инспекцию.

ВЫ НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЕТЕ?

- Я хочу, чтобы было понятно. То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Так что мы действуем правильно и своевременно.

У УКРАИНЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ, КАК ГОСУДАРСТВА?

- Мы же не ставим задачу уничтожить Украину! В Крыму 2,5 млн. человек – киевские власти взяли и воду им отрубили. Войскам пришлось зайти и открыть воду. Это пример нашей логики. Мост взорвали – теперь надо десять раз подумать, насколько важно обеспечение связи с Крымом посуху.

НАТО ВВЕДЕТ ВОЙСКА, ЕСЛИ УКРАИНА НАЧНЕТ ПРОИГРЫВАТЬ?

Это вопрос понятий, юридической техники, что считать поражением Украины. Крым стал частью России – это поражение? В любом случае, введение войск, прямое столкновение с российской армией - опасный шаг, который приведет к глобальной катастрофе. Надеюсь, ума разума хватит, чтобы таких шагов не предпринимать.

ПРОДОЛЖАТСЯ ЛИ МАССИРОВАННЫЕ УДАРЫ ПО УКРАИНЕ?

- Сейчас нет необходимости в массированных ударах. Сейчас другие задачи стоят. Потому что из 29 объектов 7 не было поражено, как это планировало министерство обороны. Но они их добирают, эти объекты, постепенно. Поэтому нет необходимости в массированных ударах. По крайней мере, сейчас. Ну а там видно будет.

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К УЕХАВШИМ ПОСЛЕ 21 СЕНТЯБРЯ?

Надо давать правовую оценку в каждом случае - кто-то боится, кто-то уклоняется от призыва. Действовать только на этом основании - по другому невозможно.

В МОСКВЕ АРЕСТОВАЛИ ЛЮДЕЙ ЗА ПРОСЛУШИВАНИЕ УКРАИНСКОЙ МУЗЫКИ. ЧТО ДУМАЕТЕ?

- Мы возмущаемся попытками запретить русскую культуру культуру. Бред, чушь! Мы не должны вести себя таким же образом. Это первое. У нас в России живет 3 млн. украинцев. Ну как мы можем запретить их культуру? Если сегодня руководство в Киеве поддерживает неонацистов, поддерживает факельные шествия в городах, то это не имеет отношения к украинской культуре.

Читателям для справки: 13 октября Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток столичного жителя Антона Усова за то, что он у себя в машине слушал украинскую музыку. Песню услышали инспекторы ДПС, они-то и задержали горожанина.

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ПЕРЕГОВОРАМ С БАЙДЕНОМ НА G20?

- Надо его спросить! Но пока не вижу необходимости. Да и не решен вопрос о моей поездке туда.

ИЗ НЕМЕЦКИХ ОРУЖИЙ ОПЯТЬ УБИВАЮТ РУССКИХ НА УКРАИНЕ! ВАШЕ МНЕНИЕ?

- Это выбор тех людей, которые легитимно пришли к власти в Германии. Они сами должны решить, что важнее: союзнические обязательства или свои национальные интересы. Судя по всему, во главу поставили союзнические обязательства в рамках НАТО. Правильно или нет – считаю, что ошибка. За ошибку расплачивается бизнес и граждане.

С интересами Германии, судя по всему, мало кто считается, иначе не подрывали бы «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Они хоть и не работали, но это был такой элемент надежности – в крайнем случае их можно было включить. Но теперь такой возможности нет. Хотя одна ветка все-таки в рабочем состоянии, но решение [о поставках Германией] не принимается и, судя по всему, вряд ли будет принято.