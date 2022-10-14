Фильм «Лед» получит продолжение. Третью часть проекта запустят совсем скоро

Ледовая франшиза «Лед», как стало известно от создателей, не ограничится двумя частями. Третья запланирована в работу. Об этом сообщила Светлана Баланова, глава медиахолдинга «НМГ», выпускающего проект.

— У нас есть киностудия «Водород», у которой сейчас в производстве есть несколько очень интересных проектов — это и «Крысолов», «Сто лет тому вперед», еще несколько проектов, — пояснила продюсер на конференции «Медиабизнес». — Мы «Лед 3» собираемся запускать. Я надеюсь, что эти [проекты], когда они выйдут в прокат, соберут хорошие сборы и поддержат нашу кинотеатральную индустрию.

Фильм «Лед» режиссера Олега Трофима вышел в 2018 году и при бюджете в 150 миллионов рублей собрал более 1,5 миллиарда рублей (200 миллионов рублей уже в первый день проката). В центре сюжета картины была судьба фигуристки Наде (Аглая Тарасова) и хоккеиста Саши (Александр Петров), чье противостояние превращается в большую любовь.

В 2020 году комедиограф Жора Крыжовников выпустил вторую часть проекта — в ней герой Петрова переживает тяжелую потерю и воспитывает дочь назло жестоким жизненным обстоятельствам.

Как развернется сюжет третьей части картины и когда начнутся съемки, пока не уточняется.