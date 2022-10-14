«Мы душами стены ломали» SHAMAN выпустил новый трек и дебютировал в качестве автора саундтрека к телешоу

15 октября на ТНТ выходит новое спортивно-развлекательное реалити «Вызов», где блогеры и представители шоу-бизнеса будут жить вместе в Карелии и выполнять экстремальные задания вместе с математиками, физиками, скрипачами и другими представителями действительно важных профессий, чтобы выиграть главный приз — 10 миллионов рублей.

Саундтрек к этому проекту написал SHAMAN. Артист выпустил песню «Вызов» за день до премьеры, объяснив слушателям, что это дебют.

— Родные, я написал эту песню специально для нового шоу «Вызов» на ТНТ, — сообщил подписчикам певец. — Это мой первый опыт работы в качестве автора саундтрека для ТВ.

Трехминутный ролик, для которого было снято и видео, призывает слушателей побеждать. Над собой, прежде всего.

«Мы сделаны словно из стали

Мы душами стены ломали

Мы видели цель

И ни шагу назад

Мы падали, но не сдавались

Дышали и вновь поднимались

Себя отдавая

Мы шли до конца

Зажигая в небе звёзды над землей

Ты остался, чтобы жить любой ценой

Это вызов твой

Главный бой

Время побеждать

Над собой

Оставляя всех

За твоей спиной

Это вызов твой»

За шесть часов видеоролик в YouTube набрал более 130 тысяч просмотров и 31 тысячу лайков.

Среди тысяч комментариев по традиции наблюдается полное единодушие и радостное ликование: «Удивительные люди собрались здесь, до слез читаю искренние наполненные человечностью и любовью комментарии. Спасибо вам, люди дорогие!!!», «Господи! Храни этого мальчишку для всех нас!! Он — достояние нашей страны!! Яричек, любим тебя! Голосистое наше солнышко!!», «Браво, родной! ГЕНИАЛЬНО!!! Так поднять дух и повести за собой может только Ярослав! Песня вышла в праздник Покрова Пресвятой Богородицы! Помощи Божией! Ангела Хранителя! Пусть Богородица хранит и оберегает Россию и нашего дорогого Ярослава!».