Власти и компании ТЭК выработали совместные подходы к импортозамещению на Российской энергетической неделе

На полях Российской энергетической недели 14 октября под руководством вице-премьеров Александра Новака и Дениса Мантурова состоялось совещание по импортозамещению с участием крупнейших нефтегазовых компаний и производителей российского оборудования.

Участники рассказали о достижениях в области импортозамещения с 2014 года и поставили актуальные задачи по наращиванию локализации производства необходимого оборудования и комплектующих в России на фоне ужесточения санкций.

«После расширения санкций в 2022 году нам важно обеспечить топливно-энергетический комплекс российским оборудованием и технологиями с точки зрения энергобезопасности. Сейчас создана рабочая группа на уровне Минэнерго и Минпромторга с участием крупнейших российских нефтегазовых компаний, которая провела большую работу по анализу спроса на оборудование, поставка которого из-за рубежа стала недоступна. Пока в России импортозамещено 60% оборудования в ТЭК, но президент обозначил задачу выйти на 80% к 2025 году. Чтобы выполнить эту задачу, необходима единая нормативная база и актуализация российских стандартов на одной площадке», - сказал вице-премьер Александр Новак, открывая совещание.

Переход на российские системы стандартизации и сертификации будет способствовать ускоренному внедрению российского оборудования, а также снижению как временных, так и материальных затрат российских производителей на прохождение процедур предквалификации у нефтегазовых и нефтегазохимических компаний. Ранее реализация крупных нефтегазовых проектов в Российской Федерации иностранными лицензиарами и подрядчиками обуславливала необходимость использования иностранных стандартов.

Сегодня предлагается использовать площадку Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ), который уже на практике реализует разработку и внедрение новых стандартов, формирует унифицированную систему оценки соответствия продукции, помогает производителям в проведении опытно-промышленных испытаний. По результатам аудита и испытаний институт формирует базу проверенных поставщиков продукции, чтобы она использовалась в закупочной деятельности нефтегазовых компаний. ИНТИ создан в 2020 году, сегодня он объединяет уже 20 нефтегазовых компаний, в том числе семь зарубежных.

«На сегодняшний день разработано и утверждено более 80 единых стандартов на нефтегазовое оборудование, успешно апробирован механизм совместных опытно-промышленных испытаний. Считаем, что привлечение в деятельность Института новых участников российского нефтегазового рынка будет способствовать достижению поставленных Президентом Российской Федерации целей», - отметил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Среди мер поддержки отечественных производителей оборудования и технологий он назвал сокращение сроков оплаты за проведенные работы в российских компаниях, увеличение доли авансирования пилотных проектов до 50% от стоимости, льготное кредитование и государственные гранты.

На совещании выступили представители «Газпрома», «Газпром нефти», института ИНТИ, Росатома, Транснефти конструкторских бюро и заводов, подрядчиков крупных компаний.

По итогам совещания вице-премьеры предложили включить в протокол совещания следующие задачи:

- Нормативно закрепить механизм сбора информации о спросе российских компаний на отечественное оборудование и комплектующие.

- Поручить всем вертикально-интегрированным нефтегазовым компаниям войти в состав учредителей ИНТИ в соответствии с поручением Президента России, а также поделиться собственной экспертизой, которая проводится внутри компаний по используемому оборудованию. По итогам должна произойти унификация тех корпоративных стандартов, которые были разработаны каждой компанией самостоятельно, что даст возможность консолидировать заказы. Для производителей это позволить проходить единую сертификацию у всех заказчиков.

- Заключить соглашения по всем ключевым технологиям по нефтегазовому комплексу с российскими производителями технологий. По итогам создать дорожную карту со сроками их внедрения.

- Проработать предложение о введении обязательной сертификации иностранного оборудования в России