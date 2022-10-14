ВКонтакте объявила победителей конкурса «Код Петербурга» — лучшие разработчики разделили 15 миллионов рублей

ВКонтакте совместно с экосистемой городских сервисов «Цифровой Петербург» подвела итоги конкурса для программистов «Код Петербурга» Фото: Shutterstock

ВКонтакте совместно с экосистемой городских сервисов «Цифровой Петербург» подвела итоги конкурса для программистов «Код Петербурга» с призовым фондом 15 миллионов рублей. В рамках конкурса участники представили полезные сервисы для жителей и гостей Санкт-Петербурга — более 40 готовых проектов были размещены на платформе ВКонтакте.

Больше всего внимания независимые разработчики уделили сервисам для туризма: например, программисты создали экскурсионный гид на общественном транспорте города, а также виртуального кота, которого можно выгуливать по улицам Северной столицы. Среди представленных проектов оказались и разработанные для жителей Санкт-Петербурга: так, с помощью сервиса «В Питере жить» пользователи смогут легко находить полезную информацию об объектах социальной структуры, спортивных площадках или качеству воздуха по указанному адресу.

Всего в «Коде Петербурга» приняли участие 609 независимых программистов из более чем 30 городов. Денежными призами были награждены 20 лучших проектов, а два финалиста разделили между собой сумму, превышающую 6 миллионов рублей.

Конкурс проводился на основе открытых API городских служб и платформы VK Mini Apps. Для использования были доступны такие городские сервисы, как «Кружки и секции», «Общественный транспорт», «Пунктысортировки отходов», «Информирование об отключениях воды». На их основе программисты создавали мини-приложения ВКонтакте, скиллы для умного помощника Маруси и чат-боты.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте:

«VK Mini Apps — это открытая платформа, которая позволяет сторонним разработчикам создавать и использовать дополнительные сервисы внутри ВКонтакте. Для нас важно привлекать талантливых программистов к разработке их собственных продуктов на нашей платформе. В рамках „Кода Петербурга“ нам удалось мотивировать участников создать социально значимые сервисы — полезные не только для людей, живущих в Санкт-Петербурге, но и для гостей Северной столицы. Особенно ценно, что несколько десятков разработчиков начали взаимодействие с VK Mini Apps впервые, чтобы представить свой проект для конкурса. Этот опыт может стать первым шагом к их дальнейшей работе и творчеству на нашей платформе».

ВКонтакте планирует продвигать все проекты и сервисы, опубликованные в каталоге к концу конкурса: все работы получат бесплатное офлайн- и онлайн-продвижение от социальной сети. Таким образом, проекты победителей смогут продолжить развитие на платформе ВКонтакте, а также стать неотъемлемой частью повседневной жизни петербуржцев.