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14 октября 2022 14:50

Сестра Александра Градского подает в суд на наследников артиста

Наталья Градская намерена отвоевать квартиру и дачу своего отца, которыми знаменитый брат завладел при странных обстоятельствах
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Александр Градский на съемках телешоу "Голос", 2013 г.

Александр Градский на съемках телешоу "Голос", 2013 г.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сразу два суда, связанных с именем Александра Градского, идут сейчас параллельно. Так, в Подмосковье судят фигуранта дела о дерзком ограблении молодой вдовы Марины Коташенко: это финал той самой криминальной истории, когда из дома артиста в пакетах от "Вайлдберриз" вынесли 100 миллионов рублей. А в столичном суде бывшая жена и взрослые дети Градского пытаются отвоевать часть имущества у Коташенко и ее маленьких сыновей.

Между тем, не за горами и третий суд. Как стало известно сайту KP.RU, двоюродная сестра мэтра Наталья Градская собирается подать иск к его наследникам. Но в отличие от всех остальных родственников, она не претендует на имущество, которое Градский нажил своим трудом. Наталья хочет забрать лишь то, что принадлежало ей по закону - наследство своего отца Бориса Градского: квартиру на Бережковской набережной и дачу в Расторгуево.

- В 2002 году, когда папа умер, брат скрыл от меня его смерть (Наталья давно живет в Ницце. - Ред.) и спешно оформил недвижимость на себя. Показал завещание: якобы отец сам отписал Саше, а не мне, всё имущество, - рассказывала сестра артиста несколько месяцев назад. - При жизни брата изменить эту несправедливую ситуацию я не могла: с его связями все мои попытки были бесполезны. Да что и говорить, если Саша спрятал от меня могилу папы. Мне, родной дочери, по его указке даже не выдали свидетельство о смерти!

Наталья Градская живет в Ницце, работает кинологом.

Наталья Градская живет в Ницце, работает кинологом.

Лишь на днях проблему с захоронением наконец удалось решить: спустя 20 лет Наталья все-таки разыскала могилу и стала ее распорядителем. А теперь пришел черед навести порядок в делах имущественных.

- Буду бороться за квартиру и наше родовое гнездо в Расторгуево, - поделилась Наталья с KP.RU. - Представлять мои интересы в российском суде будут несколько адвокатов, имена которых я пока не могу называть. Выиграю - значит, выиграю. Проиграю - так проиграю. Я всегда за справедливость: чужого мне не надо, так почему я должна раздаривать своё?

При этом никаких претензий к наследникам Градского у Натальи нет.

- Претензии у меня были и есть только к брату, но закон так устроен, что если при жизни он не успел или не захотел решить эти проблемы, они переходят к наследникам, - добавила Наталья. - Даже наоборот, я не раз пыталась восстановить родственные связи с Даней, старшим Сашиным сыном. Приглашала его на своё 45-летие, которое отмечала в Москве. Он ответил "да-да", но в последний момент отказался: позвонил, сказал, что заболел. Так что моя совесть чиста. Для себя я знаю, что все делаю правильно.

Тем временем, если с квартирой на Бережковской набережной все более-менее понятно (надо лишь выяснить, кому она принадлежит сейчас), то дом в Расторгуево еще предстоит найти. Наталья была там совсем маленькой и много лет после смерти отца о судьбе дачи ей ничего не известно.

ЧИТАТЕЛЬ, ПОМОГИ!

Сайт KP.RU просит жителей и администрацию поселка Расторгуево Московской области помочь Наталье Градской с поисками семейной дачи, которая до 2002 года принадлежала Борису Павловичу Градскому, солисту знаменитого ансамбля имени Моисеева. Если вам что-либо известно о судьбе дома, напишите нам в редакцию по почте alena.martynova@phkp.ru, указав ваш контактный телефон для обратной связи.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИАлександр Градский: досье KP.RU