Дмитрий Чернышенко: 98 человек из 12 стран стали победителями и призерами II Международной олимпиады по финансовой безопасности

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Вице-премьер встретился с иностранными участниками состязаний, а также провел итоговое заседание организационного комитета, где обсудили итоги и перспективы развития молодежного движения в рамках олимпиады по финансовой безопасности.

Во время встречи со студентами из Индии, Бразилии, ЮАР, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана Дмитрий Чернышенко ответил на вопросы финалистов. Студенты из ЮАР интересовались, например, возможностями получения образования в России и дальнейшего трудоустройства, бразильцы - развитием центров изучения русского языка в их стране, а студенты из Армении – об участии школьников из стран СНГ в олимпиаде.

«Я во всех странах-участницах олимпиады бывал много раз. Я уверен, что вам тоже понравится здесь быть, и вы будете приезжать ещё и рассказывать друзьям, что такое современная Россия — технологичная, умная и открытая. Инициатива участия иностранных школьников крайне актуальна и сейчас прорабатывается организаторами и индустриальными партнерами олимпиады», - отметил вице-премьер.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко пригласил ребят присоединиться к новому международному фиджитал-движению. И предложил приехать на первые в мире «Игры будущего», которые сочетают классические спортивные дисциплины и киберспорт. Они пройдут в Казани в 2024 году.

«Мы сегодня общались с коллегами из разных стран, они проявили большой интерес к расширению программы олимпиады. Ребята пообещали быть нашими послами и продвигать международное движение по финансовой безопасности в своих странах. Также мы договорились, что они будут проводить в своих странах олимпиадные мероприятия среди школьников, чтобы те в следующем году тоже могли принять участие в этой очень важной деятельности по достижению международной финансовой безопасности», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также провел итоговое заседание организационного комитета. В нем приняли участие, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, председатель совета федеральной территории, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва, ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов и ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.

Дмитрий Чернышенко отметил, что несмотря на текущую международную ситуацию удалось не только сохранить, но и расширить уровень организации и проведения олимпиады Если в прошлом году для участия в ней было зарегистрировано более 31 тысяч школьников и студентов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, то в этом году – уже более 40 тысяч человек из 12 стран. К участию в состязаниях присоединились школьники и студенты из Армении, Индии, Китая, ЮАР и Бразилии.

«Финансовая безопасность и киберустойчивость является основой суверенитета любой страны. Вы знаете, как уязвима финансовая и киберсистема, если они не защищены. Я благодарен за проведение II Международной олимпиады по финансовой безопасности. Мы видим, что количество участников увеличилось на 30%, включая международный охват. В этом году победителями и призерами стали 26 школьников и 72 студента из всех 12 стран-участниц. В числе лучших – 80 представителей России. Рассчитываю, что в будущем они свяжут свою профессиональную деятельность с борьбой с киберпреступностью, мошенничеством и финансовыми пирамидами на международном уровне. Они не просто победили, но и получили привилегии при поступлении в ведущие вузы страны и перспективы трудоустройства. Правительство продолжит создавать условия, повышая информационную, финансовую и правовую грамотность молодежи», - сказал Дмитрий Чернышенко.

«В целом задачи Олимпиады можно считать выполненными. Мы очень рады, что олимпиадное движение так активно развивается не только в России, но и на международном уровне. В частности, у нас в стране количество школьников, которые приняли участие в уроке по финансовой безопасности, выросло до 2,1 млн из более чем из 26 тыс. школ. В отборочный тур было подано около 40 тыс. заявок от школьников и студентов. А на финальной неделе для участников провели более 50 панельных дискуссий, мастер-классов и ролевых игр. Больше 300 ребят приняли участие в экскурсиях, в спортивных состязаниях по минифутболу, стритболу, перетягиванию каната, сдаче нормативов комплекса ГТО. Каждый вечер шли соревнования по киберспорту. Программа получилась по-настоящему яркой и насыщенной, уверен, ребята получили незабываемые впечатления», - добавил Юрий Чиханчин.

Напомним, для финалистов олимпиады были организованы практикумы, мастер-классы, панельные дискуссии, а также встречи с приглашёнными экспертами и потенциальными работодателями. Кроме того, ребята выполняли задания на проведение настоящего финансового расследования с помощью игровой платформы «Графус», выявляли фирмы - «прослойки» и устанавливали организаторов в схеме нецелевого использования денежных средств.

Победители и призёры олимпиады получили особые права при поступлении в вузы и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях.