Елена Кондулайнен научилась ходить после инсульта: «Три дня была в коме. Потом я ничего не помнила, не могла говорить»

Первое публичное появление артистки Елены Кондулайнен после инсульта. Фото: кадр канала «Россия».

Два года назад у актрисы Елены Кондулайнен случился инсульт. Последствия оказались тяжелые. Было много слухов о самочувствии звезды советского кино: потеряла память, живет отшельницей. Оказалось, что память уже вернулась и выглядит заслуженная артистка хорошо. 64-летняя Кондулайнен дала первое интервью после болезни программе «Малахов» на канале «Россия». Своим примером Елена Ивановна решила показать хороший результат реабилитации после инсульта.

Первые последствия после ее инсульта были тяжелыми. Елена Кондулайнен вспоминает: «Три дня была в коме. Потом я ничего не помнила: не помнила, что у меня сыновья, как меня зовут. А в больнице был локдаун – никого не пускали…» После переводу в палату она решила встать и пройтись самостоятельно – упала и сломала правую руку; теперь в ней пластины. А Елена научилась все делать левой рукой – удивительно, но с детства она мечтала стать именно левшой.

Елена Кондулайнен возвращалась к нормальной жизни полтора года: в том числе занималась на тренажерах в реабилитационном центре, ходила первое время только с ходунками. Весь первый год сын носил Елену Ивановну на руках в ванну. Актриса говорит: «Память полностью вернулась через полтора года. Сначала не говорила, так как было не смыкание связок – не пела, не могла интонировать. Думала: пройдет время, отдохну и буду говорить. Давление поднималось, постоянно приезжала «Скорая». Где-то год я ела, потому что есть надо – но была все время горечь…»

А около года назад Елена Ивановна узнала от главной помощницы – домработницы, что та устала и уходит. И тогда силой мысли и воли решила, что больше не будет приглашать прислугу и помощниц: «У меня было твердое решение, что все делаю сама. Поставила цель – и шла к ней. Первое время было – фиаско, но постепенно силой мысли я стала делать все сама».

Сейчас артистка ходит даже на каблуках. На днях Кондулайнен сходила на свидание, выглядит она хорошо. Семья звезды кино и самые близкие люди – два сына и брат, которые были главными помощниками, когда случилась беда.

Елена Ивановна объяснила почему некоторое время отказывалась от общения с коллегами: говорит не предполагала, что болезнь может ее настигнуть – мчалась по жизни, надеясь оставаться активной всегда. Инсульт в ее семье – наследственная болезнь по линии отца. Заслуженная артистка говорит: «Хотела всегда быть молодой и красивой. Поняла, когда со мной это случилось – что жизнь у человека не навсегда. Я успокоилась, приняла это. Мне было очень жалко, что прекрасная жизнь конечна…»

Теперь режим жизни Кондулайнен изменился – только ЗОЖ, физнагрузки, прогулки, меньше новостей, после 7 вечера ни с кем не общаться, подъем в 6 утра. Елена говорит: «Хочу сниматься! Могу играть, например, злодейку какую-нибудь или в фэнтези. Мне кажется, что эти роли мне подойдут. Главное — я в социуме, хочу общаться, работать. Меня во время болезни вдохновляли примеры других людей — например, Шерон Стоун лечилась четыре года. И вот так я каждый день заставляла себя — разминала пальцы, ходила...»