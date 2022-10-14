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Общество14 октября 2022 14:50

Москва работает на опережение: как город защищается от стихийных бедствий

В столице постоянно модернизируются электростанции, канализацию и дороги, чтоб избежать бедствий

Москва уже много лет комплексно адаптируется к возможным климатическим изменениям и готова ко всевозможным стихийным бедствиям. Так, электрические сети города спрятаны под землю, чтобы снизить риск обрыва кабелей и проводов из-за ураганов и ливней.

Реконструирована система ливневой канализации, что предотвращает подтопление улиц. Во время снегопадов коммунальные службы активно расчищают дороги с помощью современной техники. А в аномальную жару летом в парках и на особо охраняемых территориях дежурят пожарные и спасатели, выявляя случаи сжигания мусора и травы. Власти города постоянно адаптируют городское хозяйство, парки и другие природные территории столицы к потенциальным климатическим изменениям. В будущем это поможет избежать ущерба на 200 миллиардов рублей.

Рассказываем, как работает план по адаптации к изменениям климата в Москве, и благодаря чему город защищен от стихийных бедствий.

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