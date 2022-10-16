Питаться как наши предки: дайте второй шанс кашам и овощам!

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16 октября – Всемирный день здорового питания. И отличный повод вспомнить постулат «Мы – то, что мы едим».

РОССИЙСКИЕ ДЕТИ ЗА ПАНДЕМИЮ НЕ ПОТОЛСТЕЛИ

Правила питания закладываются в семье, с глубокого детства – поэтому к рациону дошкольников и школьников особый интерес.

Недавно было закончено большое общемировое исследование, которое показало: из-за пандемии дети в разных странах в два раза чаще стали набирать лишний вес. Согласно этим данным, активность детей в мире за время вынужденной самоизоляции из-за коронавируса снизилась на 20%. В итоге дети сильно потолстели.

Однако в России аналогичной ситуации не наблюдается!

- За четыре последних года число детей с нормальной массой тела, как это ни удивительно, стало больше, - заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава, президент Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова на совместной онлайн-конференции проекта «Здоровое питание», и медиагруппы «Комсомольская правда».

Дело, конечно, не только в активности детей – но и в том, насколько они правильно, рационально питаются.

КАША – ВСЕ ТАК ЖЕ ПИЩА НАША

С 2019 года Роспотребнадзор продвигает принципы правильного питания в России в рамках проекта «Здоровое питание», нацпроекта «Демография». Но это лишь часть большой работы. Кроме того, ежегодно проводятся исследования питания россиян. Оказалось, питаемся мы довольно однообразно. В большинстве семей в ходу из гарниров только картошка да макароны.

Специалисты Роспотребнадзора уверены: в поисках здорового питания россиянам нужно обернуться к собственным корням. Картошкой и макаронами сыт не будешь: точнее, сыт будешь, а вот здоров – вряд ли. Есть наши традиционные российские продукты, которые вполне доступны, продаются в продуктовых магазинах и стоят совсем недорого.

Наша кухня всегда была сильна кашами.

— Кашу нужно есть обязательно, она включается во все мировые стандарты рационального питания, — говорит Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области. — Я очень рекомендую гречневую. Монах Белозерского монастыря, переписывая древние книги, еще в XVI веке сделал вывод, что самые полезные для питания в России с учетом нашего весьма прохладного климата — гречневая, ячневая, перловая крупы.

Полезны также овсяная и рисовая каши.

Важный момент: готовить каши нужно на воде. Можно добавлять немного молока в самом конце варки. Сахар и сливочное масло класть не стоит. В крайнем случае — ложку меда в уже готовое блюдо. Такие каши принесут много пользы и не навредят даже людям с ожирением. Но им стоит начинать день с этого блюда не чаще 3 раз в неделю.

Не стоит забывать и про традиционные бобовые культуры. Фасоль, горох, чечевица - источники растительного белка. И кладезь витаминов. Россияне совершенно незаслуженно пренебрегают этими продуктами!

НАЧНИ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

Как же интегрировать принципы здорового питания в свою жизнь?

Начните изменять свое питание постепенно. Но не откладывайте – начните прямо с сегодняшнего дня.

1. Специалисты рекомендуют каждый день съедать пять порций фруктов и овощей (примерно 400-500 г). Такое количество свежих овощей и фруктов снижает риск развития многих неинфекционных заболеваний и снабжает организм достаточным количеством клетчатки. Вот как можно следовать рекомендациям:

– включайте овощи в каждый прием пищи;

– для перекуса или в качестве закуски используйте свежие овощи и фрукты;

– отдавайте предпочтение сезонным овощам и фруктам;

– употребляйте в пищу максимально разнообразные фрукты и овощи, расширяйте ассортимент привычных продуктов. Дайте второй шанс репе, тыкве, брокколи и всем другим видам капусты!

2. Эксперты рекомендуют ограничивать потребление любых жиров растительного и животного происхождения до 30%. Большую часть должны составлять полезные ненасыщенные жиры (рыба, орехи, растительные масла).

3. Отказаться от сладкого не так сложно, если действовать постепенно. Алгоритм такой:

– не покупайте готовые продукты питания и напитки, содержащие большое количество добавленного сахара;

– обратите особое внимание на готовые сладкие напитки – они основной источник добавленного сахара. Ограничьте или откажитесь совсем от газированных или негазированных безалкогольных напитков, фруктовых или овощных соков и напитков, жидких и порошковых концентратов, ароматизированной воды, энергетических и спортивных напитков, готового к употреблению чая и кофе, ароматизированных молочных напитков;

– употребляйте в пищу свежие фрукты, сухофрукты, орехи, мед и сырые овощи вместо сладких закусок.

Питаться сбалансированно, с пользой для здоровья по силам и по средствам каждому!