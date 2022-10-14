60% россиян уверены, что поддерживать сотрудничество нужно даже с недружественными странами

Больше половины опрошенных считают, что в политике и экономике нельзя руководствоваться эмоциями и обидами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

13 стран Евросоюза на фоне антироссийских санкций увеличили в июне ввоз товаров из РФ. Интересно, что в числе этих стран оказались Польша, Латвия и Эстония, активнее всех выступающие за все новые ограничения в отношении России. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, стоит ли, по мнению россиян, продолжать сотрудничество со странами, которые ведут себя так неоднозначно.

Больше половины опрошенных считают, что в политике и экономике нельзя руководствоваться эмоциями и обидами, а поддерживать сотрудничество нужно даже с недружественными странами, пока это приносит хоть какую-то выгоду. Кроме того, 49% респондентов предложили существенно повысить цены на экспортируемые товары для тех стран, которые продолжают вводить все новые санкции и выступать с антироссийскими заявлениями, чтобы как-то компенсировать ущерб, который эти страны наносят бюджету страны и обычным гражданам.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

«Нужно быть мудрыми и сотрудничать даже с агрессивно настроенными странами», - говорит участница опроса.

«Нужно думать не о них, а о себе, и поступать так, как выгодно россиянам. Если нужно, продолжать сотрудничество и наращивать продажи», - соглашается другой.

«Ито даже интересно, что Европа строит из себя независимых, вводит санкции, а сама потом тихо наращивает закупки у России. Причем больше покупают те, кто агрессивнее всех настроен к России», - отмечает третий.

Еще 10% согласились, что прервать любое сотрудничество с недружественными странами было бы неправильно. Да, в каких-то вопросах власти не сходятся, но это не значит, что нужно рвать все договоренности, в конце концов, такие котидальные шаги были бы не выгодны и самой России.

Однако такой взвешенный и рациональный подход близок не всем. Треть россиян уверены, что если какие-то страны негативно высказываются в адрес России и русского народа, вводят санкции, то продолжать сотрудничество с ними точно не стоит. 31% опрошенных считают правильным отказаться от любого взаимодействия с рядом западных государств даже несмотря на возможные финансовые потери.

5% добавили, что может все связи рвать и не стоит, но, по крайней мере, наращивать торговые обороты с недружественными странами сейчас, на фоне многочисленных санкций, точно не стоит.

Еще 5% признались, что затрудняются ответить на вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 15,6 тысячи человек.