Россияне покупают белый хлеб чаще, чем черный

Ко всемирному дню хлеба, который отмечается 16 октября, онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркет» и Булочно-кондитерский Холдинг «Коломенский» проанализировали покупки хлеба с апреля по сентябрь 2022 года. Данные показали, что россияне предпочитают белый хлеб черному.

Покупки хлеба онлайн

По данным СберМаркета, через онлайн-сервис белый хлеб покупают в четыре раза чаще, чем черный. При этом в Москве онлайн-продажи белого хлеба в 4 раза выше, чем черного, а в Санкт-Петербурге — более чем в 8 раз. В Ростове-на-Дону и Екатеринбурге разница чуть меньше, но тоже серьезная: белый хлеб покупают в 5,7 раз чаще.

Среди нестоличных городов лидерами по потреблению хлеба являются Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург— в этих городах чаще всего заказывают хлеб онлайн с доставкой.

Самая популярная форма хлеба—батон. Онлайн его покупают в 3,5 раза чаще, чем находящийся на втором месте багет, и почти в 6 раз чаще, чем тостовый хлеб. Традиционная форма «кирпич» расположилась на пятом месте, уступив итальянской чиабатте. Наиболее распространен хлеб из пшеничной муки, его покупают в 4,4 раза чаще, чем изделия из ржано-пшеничной муки и почти в 12 раз — чем из ржаной.

Наиболее популярные в СберМаркете бренды хлеба: «Коломенское», «Черемушки», Harry's, «АШАН», «Хлебный дом», «Ржаной край», «Даниловский», «Смак», «Вкусно и просто!» и «Аютинский».

Покупки хлеба оффлайн

По данным Холдинга «Коломенский», в оффлайн-магазинах белый хлеб покупают в полтора раза чаще, чем черный. При этом городами-лидерами по продажам хлеба оффлайн являются Калуга, Владимира и Тула. А по форме самые популярные в офлайн-магазинах — «батон» и «кирпич».

В СберМаркете в категории «Хлеб, тосты, лаваш» многие товары предлагаются с заметной скидкой. Так, хлеб «Коломенское Ароматный с солодом и кориандром пшеничный» можно купить на 25% дешевле, а хлеб «Балашиха Дарницкий ржано-пшеничный» и «Хлеб Ржаной край зерновой ржано-пшеничный» – со скидкой 23%. Кроме того, до 15 ноября доставка продуктов из всех магазинов, представленных на СберМаркете, будет осуществляться бесплатно.