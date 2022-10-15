Глава МИД Украины Кулеба признался, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с США и Британией Фото: REUTERS

Когда Крымский мост восстановят полностью

Назначен исполнитель работ по восстановлению Крымского моста. Это «Нижнеангарсктрансстрой». Определены сроки исполнения заказа. К 1 июля 2023-го все будет практически как прежде. Как минимум половину работ компания выполнит сама. Информация об этом в пятницу, 14 октября, последовала вслед за сообщениями о том, что арестованы подозреваемые в причастности к теракту на Крымском мосту. Террористическая цепочка отслежена. Очевидно, кто и как 8 октября подорвал грузовик. Из-за чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. А два пролета моста из-за взрыва были разрушены. И тут все дороги ведут не в Рим — они ведут в Киев и еще в две далекие столицы. Мост починят, люди поедут в Крым, а в Киеве плакаты со взрывами над Керченским проливом высокий индекс популярности уже вряд ли наберут.

Украинские спецслужбы хотят устроить большой сброс

Украинские спецслужбы уже больше месяца собирают данные о степени защиты Запорожской АЭС. ВСУ намереваются устроить неконтролируемый сброс по всему Днепровскому каскаду ГЭС. Представитель Запорожской администрации Владимир Рогов сообщил: «То, что происходит сейчас со сбросом воды – это подготовка к более серьезной провокации. В каскад на Днепре входит сразу несколько гидроэлектростанций, начиная от Киевской ГЭС. Сейчас там накапливается огромное количество воды. Причем настолько, что в украинской столице затоплена пешеходная Оболонская набережная». По данным Рогова, у Украины есть план сначала накопить эту воду, а затем просто сбросить ее большим объемом. При неконтролируемом сбросе сразу на трех ГЭС стена воды достигнет 22 метров, а скорость движения приблизится к 60 км/ч. А в Киеве думают, что при всемирном потопе у них будет свой Ноев Ковчег? Плохо изучали первоисточники

Украинский министр сдал англосаксов с потрохами

Глава внешнеполитического ведомства незалежной Дмитрий Кулеба в живом общении с российскими пранкерами Вованом и Лексусом признал страшное. Он заявил, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с США и Британией. Кулеба, поверив российским пранкерами, выдававшим себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола, на голубом глазу сообщил им: «Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, с США и Великобританией, мы готовили контрнаступление на юге». Кулеба также поведал, что Штатам пора преодолеть «психологический барьер» и начать поставлять незалежной системы ПВО «Патриот» и ракеты дальнего радиуса действия. А также танки «Абрамс», «даже какие-нибудь старенькие». Вас, пан Кулеба, старенький «Абрамс» для экстренной эвакуации через украинско-польскую границу может и не спасти. Может, лучше пешком, как Ося Бендер? Впрочем, он двигался южнее и плохо кончил.

Белорусский лидер рассказал про особый режим

Лидер Белоруссии в кулуарах саммита СНГ в Астане подтвердил, что в его стране введен особый режим. Лукашенко заявил: «В связи с обострением, введен режим такой повышенной террористической опасности. Мы начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск». По словам Лукашенко, основу группировки составляет армия Белоруссии, которая дополняется частями из России. Обострение грозит и с юга, где минируют дороги и взрывают мосты. И с запада. Но мы то знаем, что делать с тучами, которые на границе ходят хмуро.

Евросоюз растратил слишком много денег на военную поддержку Киева

Издание Politico сообщает, что резервный фонд ЕС, обязанный помочь странам заменить оружие, поставленное Киеву, с этой вроде бы не самой сложной задачей уже не справляется. Резервный фонд вырос с 500 млн евро до полутора миллиардов. Он по начальным прикидкам должен был покрыть 85% расходов на возмещение оружия. Но вдруг выяснилось, что покрыть фонд сможет не более 46% затрат. То есть - почти в два раза меньше. Украина постоянно требует от Европы предоставить ей больше оружия, а две ведущие страны ЕС, Германия и Франция, подвергаются критике Брюсселя за недостаточную поддержку Киева - при том другие европейские страны говорят, что у них заканчиваются запасы военного оборудования. Не слушайте плач Ярославны — сегодня она плачет не о том...

В Брюсселе загоняют Киев в долговую петлю

С военной помощью от ЕС Киеву возникли проблемы, а вот с чисто финансовой поддержкой все вроде полегче. Bloomberg сообщает, что Евросоюз может предоставить обещанные 5 млрд евро, входящие в пакет финансовой помощи в размере 9 млрд евро. Эта финансовая поддержка незалежной была согласована странами ЕС еще весной. В ближайшие дни Брюссель выделит Украине 2 млрд евро, и еще 2,5 млрд евро подкинет в конце ноября. Еще полмиллиарда могут выделить самостийной в декабре. Страны Старого Света долго не могли согласовать график выплат на фоне разногласий по проведению операций. Ну вот, согласовали — и кому легче от этого стало?

Литва ремонтирует немецкую технику для незалежной

Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы, сообщил, что его маленькая, но гордая страна героическими усилиями вернула к жизни первую партию присланных из незалежной побитых немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000. И Вильнюс уже отправил залатанные пушки Киеву. Анушаускас заявил: «Первые отремонтированные гаубицы возвращаются на поле боя на Украину». Цифры, правда, не назвал. А ранее французский президент заявил, что Париж отправит Киеву ряд новых вооружений для «защиты страны от ракетных ударов и атак дронов». ФРГ же в ближайшие недели собирается передать Украине новые самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня Mars-2. То есть, работы у литовских ремонтников вскоре прибавится.

Херсонцы не хотят покидать регион, невзирая на опасности

Руководство Херсонщины рекомендуют согражданам выехать в безопасные регионы России. Это, по словам заместителя главы обладминистрации Кирилла Стремоусова, позволит военным «зачистить» территорию. Стремоусов заявил: «Во избежание жертв среди мирного населения Херсонщины при «зачистки» территории... администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в РФ». По его мнению, присутствие большого количества гражданских лиц затрудняет маневренность военных и опасно для их жизни. При том врио губернатора этого региона Владимир Сальдо заявил, что в администрацию за пару дней поступило лишь около 350 заявок от местных жителей на выезд с территории области. Херсон хочет жить —но он не хочет выживать.

В Киеве не поняли, что нельзя троллить Маска

Миллиардер Илон Маск, комментируя ситуацию с перебоями в работе его спутниковой сети Starlink на Украине, сообщил, что лишь следует совету экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника, который американца обматерил. После того, как Маск предложил свой вариант урегулирования конфликта в незалежной с сохранением Крыма в составе РФ и с повторными референдумами под наблюдением ООН, выдающийся дипломат нашего времени Мельник посоветовал основателю Теслы убираться к черту. Решение Маска больше не оплачивать обслуживание его системы спутниковой связи Starlink на Украине последовало вскоре после пикировки с Мельником. Маск подтвердил, что SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но «не может финансировать существующую систему бесконечно и отправить еще несколько тысяч терминалов, которые используют в 100 раз больше данных, чем обычные домохозяйства. Это неразумно». По его данным, Украине было передано в совокупности до 20 тысяч спутников Starlink, обслуживание работы Starlink на Украине обходилось компании в 20 миллионов долларов в месяц, а к концу года эти расходы превысят 100 миллионов. И вот аттракцион неслыханной щедрости закрывается. Обидно, да? Учитесь манерам и чистите зубы мелом.