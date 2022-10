Глобальный центр переезжает, но остается

no_tittle Фото: Shutterstock

Такое поручение издал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ответ на инициированную странами европейского региона в рамках специальной сессии в мае 2022 г. резолюцию с требованием о закрытии московского офиса Организации по НИЗ. Несмотря на принятие решения о «переезде» офиса по НИЗ, вопрос о закрытии офиса ВОЗ в России не поднимался.

Комментируя резолюцию, замглавы Минздрава России Андрей Плутницкий заявлял, что ее принятие и реализация связанных мер «<…> неминуемо приведут к сворачиванию программ оказания медицинской помощи заинтересованным странам, разрушению взаимодействия в интересах обеспечения здоровья населения Европейского региона ВОЗ и всего мира, что совершенно не соотносится с уставом ВОЗ».

По данным ВОЗ, неинфекционные заболевания являются основным источником глобальной смертности (71% в мире), крупнейшим источником преждевременной смертности в развивающихся странах (85% смертей). Московский офис ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями курировал разработку релевантных национальных стратегий в 11 странах мира, включая страны СНГ.

В соответствии с Уставом ВОЗ, ее деятельность регламентируется, финансируется и управляется в интересах стран-членов. Активная политизация транснационального сотрудничества в области здравоохранения идет вразрез с этими принципами и реализуется по ряду направлений. К примеру, ВОЗ еще в марте прекратила оценку российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Вакцинация населения стран-членов ВОЗ сейчас координируется в рамках программы COVAX альянсом производителей вакцин GAVI, включая прямое управление портфелем закупок. Ключевые участники GAVI – «одобренные» Организацией Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson and Johnson. Альянс доставил более 1.75 млрд доз вакцин от коронавируса в 146 стран мира.

Подобным образом крупные фармкомпании регулируют экономические вопросы и в других сферах потенциального интереса. Так, например, Pfizer, будучи одним из крупнейших производителей препаратов никотин-заместительной терапии, средств, направленных на прекращение никотиновой зависимости, финансировала и продолжает финансирование программ, направленных на «повышение осведомленности» медицинских профессионалов и общественности о современных способах борьбы с курением в рамках целей Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ).

Примером может служить проведенный компанией под эгидой европейской НКО (The European Network for Smoking and Tobacco Prevеntion, ENSP) проект EPACTT, направленный на 11 стран, включая Россию, Грузию, Сербию и Украину. Руководителям национальных антитабачных НКО, вовлеченных в проект, предстояло проинформировать медицинских специалистов о преимуществах и последствиях применения медицинских средств для борьбы с табакокурением от компании Pfizer. Итоговый отчет содержит конкретные числовые показатели, связанные с уровнем осведомленности о путях применения препарата.

Руководители вовлеченных в проект НКО не только системно действуют в интересах компании, но и активно сотрудничают по всему спектру антитабачной проблематики. Например, Георгий Бахтуридзе, руководитель грузинского «Альянса контроля табака» и Андрей Дёмин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова, – частые соавторы научных работ, финансирующей стороной которых являются фармкомпании – крупнейшие доноры ВОЗ.

Ранее директор Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Юрий Чиханчин сообщал о лоббировании интересов транснациональных фармкомпаний в 30 регионах страны. Однако средства никотинзаместительной терапии иностранного производства все также продвигаются на крупных федеральных телеканалах под видом привязанной к национальным проектам социальной рекламы.

Несмотря на излишнюю политизированность ВОЗ и деятельность, прямо противоречащую её гуманитарной миссии, Россия поддерживает международную роль Организации. Об этом на полях XXXV заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения государств – участников СНГ заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Вместе с тем ООН-центричный подход, взаимодействие на международных площадках, в том числе площадках ВОЗ, должны соответствовать национальным интересам. «Мы должны очень четко отстаивать свою национальную профессиональную позицию, позицию страны», - отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на коллегии Роспотребнадзора.