Касым-Жомарт Токаев: «Мы должны противостоять попыткам размежевания наших народов»

Фото akorda.kz

Страны Центральной Азии и Россия должны оберегать общую историю и строить единое будущее во имя благополучия наших народов. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите «Центральная Азия – Россия», прошедшем в Астане. «Стабильность и безопасность в каждом из наших государств напрямую влияет на развитие региона», – сказал Токаев.

Встреча глав государств «Центральная Азия – Россия» под председательством президента Казахстана стала первой в подобном формате. Помимо лидеров России и Казахстана в ней приняли участие главы Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. «Главный посыл должен заключаться в нерушимости нашей дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства. Мы должны эффективно противостоять любым попыткам размежевания наших народов. Нужно своевременно принять комплекс совместных мер, которые позволят обеспечить незыблемость наших исторических и культурных ценностей», – заявил президент Казахстана.

Фото akorda.kz

«Любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти»

Касым-Жомарт Токаев отмечает, что в современном мире приобретает высокую значимость предупреждение негативных явлений в информационном пространстве.

«В условиях ускоренного развития цифровых технологий, социальных сетей и мессенджеров любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни, особенно среди молодёжи. В результате многолетние усилия по укреплению единства и согласия в обществе могут быть сведены на нет», – предостерёг Токаев. Он отметил, что для пресечения попыток посеять раздор и смуту между народами профильным ведомствам и общественным организациям стран региона необходимо установить более тесное сотрудничество и активнее проводить разъяснительную работу.

«Безусловно, многое зависит и от политической ответственности наших государственных деятелей. К сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств, обвинения, которые ничем не обоснованы. И это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества», – указал президент Казахстана.

В этом контексте актуальной задачей является укрепление связей между молодёжью стран, расширение сотрудничества в сфере образования, и прогресс в этой сфере есть – в последние годы Казахстан заметно активизировал межвузовское взаимодействие с государствами Центральной Азии и России.

«Хотел бы особо отметить новый качественный уровень межвузовского сотрудничества с Российской Федерацией. Казахстанские студенты получили возможность обучаться в двух ведущих российских вузах – МИФИ и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, которые открыли у нас свои филиалы. Убеждён, конкурентная среда будет способствовать повышению качества высшего образования в наших странах», – считает президент Республики Казахстан. Он приветствует инициативу о проведении регулярных форумов ректоров вузов Казахстана и России в целях дальнейшего углубления партнёрства в сфере образования. «Полагал бы полезным рассмотреть возможность подключения к этому формату и других государств Центральной Азии», – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Фото akorda.kz

Развивать внутрирегиональную торговлю

Президент считает дестабилизирующим фактором регионального масштаба неурегулированность вопроса границ между некоторыми странами СНГ (к границе Казахстана и России это не относится – Прим. Ред.). Решать этот вопрос можно исключительно мирным путём в духе многовековой дружбы, доверия и добрососедства, а также при неукоснительном соблюдении фундаментальных принципов международного права и Устава ООН, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Он считает целесообразным для рассмотрения этого вопроса создать региональную экспертную площадку.

Глава Казахстана также предложил государствам Центральной Азии и России активизировать усилия по развитию внутрирегиональной торговли, что включает в себя улучшение структуры товарооборота и расширение его номенклатуры.

Токаев отметил, что в сегодняшних реалиях крайне важно сохранять устоявшиеся торгово-экономические связи.

«Особый акцент следует сделать на мерах поддержки малого и среднего бизнеса, запуске совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве. При этом важно устранять торговые барьеры и не допускать протекционистских мер», – добавил президент Казахстана.

По мнению Токаева, саммит «Центральная Азия – Россия» позволит расширить торгово-экономическое сотрудничество между странами, особенно в области инвестиционного партнёрства, промышленной кооперации, диверсификации транзитно-транспортных маршрутов.

Кроме того президент Казахстана отметил, что благодаря совместным усилиям государствам Центральной Азии удалось не только восстановить допандемийный уровень товарооборота, но и существенно нарастить его. В прошлом году объём внутрирегиональной торговли вырос на 34%, превысив 6 млрд долларов. «В настоящее время, с развитием наших производств, мы можем на взаимовыгодной основе заместить друг для друга многие виды зарубежной продукции. Анализ экспортно-импортных операций говорит о широких возможностях в этом направлении», – подчеркнул президент республики. Помимо этого Казахстан готов к активному взаимодействию и обмену опытом в сфере цифровизации.

Безопасность и диалог

Президент Казахстана выступает за активизацию контактов спецслужб стран Центральной Азии и России. Он полагает, что существующие механизмы взаимодействия нуждаются в системном совершенствовании. Токаев указал на попытки дестабилизации ситуации в регионе, применение гибридных и информационных технологий для разжигания конфликтов. Президент Казахстана предлагает поручить аппаратам Советов безопасности стран-соседей внести конкретные предложения по выработке и созданию механизмов превентивных мер, акцент должен быть сделан на обмене информацией и заблаговременном выявлении угроз.

Касым-Жомарт Токаев также считает, что особое внимание необходимо уделять Афганистану, ситуация в котором по-прежнему представляет риски для стран региона.

Президент Казахстана назвал своевременной инициативу российского президента о создании диалоговой площадки с участием России и стран Центральной Азии. «Как вы знаете, инициатива о создании диалоговой платформы «Центральная Азия – Россия» принадлежит президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. В текущих непростых условиях мирового развития считаю это предложение весьма своевременным и отвечающим интересам наших стран», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что результаты астанинского саммита «Центральная Азия – Россия» внесут весомый вклад в достижение общей цели – построении сильных и процветающих государств региона, крепко связанных между собой узами дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства.